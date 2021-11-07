Red Bull Challengers N Kolay İstanbul Maratonu'nda şehre izini bıraktı

Red Bull Challengers'ta Beat Run Crew, Rundamental, Karşıyaka One Team, No Reason Co. ve Runarchy koşu grupları, N Kolay İstanbul Maratonu'nda yer aldı.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın ve Avrupa'nın en önemli maratonlarından biri olarak değerlendirilen İstanbul Maratonu, bugün binlerce kişinin katılımıyla koşuldu. Her yıl olduğu gibi katılımcıların yine coşkuyla iki kıtayı koşarak geçtiği organizasyonda, aktif yaşam topluluğu Red Bull Challengers da yer aldı.

Koşu gruplarının katıldığı N Kolay İstanbul Maratonu'nda Red Bull Challengers hem şehre izini bıraktı hem de koşmak isteyenlere ilham oldu.

Öte yandan, Red Bull Challengers üyeleri ve tüm koşucular, katettikleri kilometreleri RedBull.com/sehreizinibirak üzerindeki online haritaya yansıttı.

Türkiye'nin online aktif haritasını çıkartmayı amaçlayan projede katılımcılar koşarak, yürüyerek ya da bisiklet sürerek şehre izlerini bırakıyor. 1-14 Kasım'da dileyen herkes, RedBull.com/sehreizinibirak adresini ziyaret ederek katılabiliyor.

Her hafta tüm farklı kategoriler için en fazla iz bırakan katılımcılar, Red Bull Shop'tan özel ödüllerin de sahibi oluyor. Bu rotalar sayesinde sitede haritadaki izler gün geçtikçe artarken, ödülleri kazanmak için de keyifli ve kıyasıya bir rekabet devam ediyor.