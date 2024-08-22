Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi'nin 6. etabı Kanada'da gerçekleşecek - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi'nin 6. etabı Kanada'da gerçekleşecek

Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi\'nin 6. etabı Kanada\'da gerçekleşecek

Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi'nin 6. etabı, Kanada'nın Montreal şehrinde düzenlenecek. Etkinlik, Grand Quay Limanı'nda gerçekleştirilecek ve Kanadalı sporcular ilk kez kendi topraklarında yarışacaklar.

22.08.2024 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi etkinliğinin 6. etabı Kanada, Montreal'de gerçekleşecek.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl eklenen iki yeni duraktan biri olan Grand Quay Limanı, 24-25 Ağustos'ta etkinliğe ev sahipliği yapacak.

2024 takvimindeki iki yeni konumdan biri olan Grand Qua Limanı, St Lawrence Nehri boyunca 1,2 kilometre boyunca uzanıyor. 20'nci yüzyılın başlarında kentin başlıca rıhtımlarından biri olan alan, bugün kent genelinde tamamlanan çok sayıda canlı ve yenileme projesinden biri olarak göze çarpıyor.

Montreal'in 2024 sezonu etkinlik programına eklenmesiyle Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi'nin Kanadalı sporcuları serinin 15 yıllık tarihinde ilk kez kendi topraklarında yarışacaklar.

Montreal, Kanada'nın kültür başkenti olarak bilinmesinin yanı sıra olimpik havuzda bulunan 20 metrelik kapalı platformla uluslararası yüksek dalış merkezi olarak da kabul ediliyor.

Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi'nin her durağında 8 erkek, 8 kadın atlayışçı ve 4 erkek, 4 kadın joker atlayışçı olmak üzere toplam 24 sporcu kendi kategorilerinde en iyisi olmak için mücadele edecek.

Kanada'nın ardından etkinlik, tarihinde ikinci kez 29 Eylül'de Antalya'da düzenlenecek ve 10 Kasım'da Avustralya'daki final ile son bulacak.

Kaynak: AA

Montreal, Ekonomi, Kanada, Dünya, Spor, Spor, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi'nin 6. etabı Kanada'da gerçekleşecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:01 Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak
08:54 Takımlarımız umut veriyor İşte ülke puanında son durum Takımlarımız umut veriyor! İşte ülke puanında son durum
07:50 Akaryakıt fiyatlarında değişiklik Benzine indirim geldi Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Benzine indirim geldi
22:59 Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü enfeksiyonu uyarısı Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü enfeksiyonu uyarısı
18:32 AK Parti Milletvekili Öztaylan: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 700 çalışanını işten çıkardı AK Parti Milletvekili Öztaylan: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 700 çalışanını işten çıkardı
15:03 F.Bahçe’ye sürpriz teklif Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun F.Bahçe'ye sürpriz teklif! Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun
14:50 Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı
14:46 Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı
14:45 En son 26 yıl önce görülmüş Sivas’ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu En son 26 yıl önce görülmüş! Sivas'ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu
14:19 Görüntü Hatay’dan Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı Görüntü Hatay'dan! Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı
14:14 Polat çifti araçlarını geri almak için harekete mi geçti Avukatlarından jet cevap geldi Polat çifti araçlarını geri almak için harekete mi geçti? Avukatlarından jet cevap geldi
14:08 Yanardağ dağcıların tırmanışı sırasında patladı Yanardağ dağcıların tırmanışı sırasında patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2024 09:29:03. #1.13#
SON DAKİKA: Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi'nin 6. etabı Kanada'da gerçekleşecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement