Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi\'nin 6. etabı Kanada\'da gerçekleşecek

Ekonomi

Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi etkinliğinin 6. etabı Kanada, Montreal'de gerçekleşecek.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl eklenen iki yeni duraktan biri olan Grand Quay Limanı, 24-25 Ağustos'ta etkinliğe ev sahipliği yapacak.

2024 takvimindeki iki yeni konumdan biri olan Grand Qua Limanı, St Lawrence Nehri boyunca 1,2 kilometre boyunca uzanıyor. 20'nci yüzyılın başlarında kentin başlıca rıhtımlarından biri olan alan, bugün kent genelinde tamamlanan çok sayıda canlı ve yenileme projesinden biri olarak göze çarpıyor.

Montreal'in 2024 sezonu etkinlik programına eklenmesiyle Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi'nin Kanadalı sporcuları serinin 15 yıllık tarihinde ilk kez kendi topraklarında yarışacaklar.

Montreal, Kanada'nın kültür başkenti olarak bilinmesinin yanı sıra olimpik havuzda bulunan 20 metrelik kapalı platformla uluslararası yüksek dalış merkezi olarak da kabul ediliyor.

Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi'nin her durağında 8 erkek, 8 kadın atlayışçı ve 4 erkek, 4 kadın joker atlayışçı olmak üzere toplam 24 sporcu kendi kategorilerinde en iyisi olmak için mücadele edecek.

Kanada'nın ardından etkinlik, tarihinde ikinci kez 29 Eylül'de Antalya'da düzenlenecek ve 10 Kasım'da Avustralya'daki final ile son bulacak.