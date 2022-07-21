Red Bull Solo Q heyecanı Ankara ve İstanbul'da yaşanacak

Red Bull Solo Q turnuvasında Türkiye Finali'nde mücadele etme şansını yakalamak isteyenler, 23 Temmuz'da Ankara'da, 30 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak şehir elemelerinde hünerlerini sergileyecek.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en iyi düellocularının hünerlerini sergileyip şampiyonluk için mücadele verdiği "1v1" League Of Legends turnuvası Red Bull Solo Q heyecanı oyun merkezlerine taşınıyor.

Oyuncuların vazgeçemediği League Of Legends'da üst koridorun şampiyonunu belirleyecek olan Red Bull Solo Q turnuvasında sıra şehir elemelerine geldi.

İstanbul'da yapılacak olan Türkiye Finali'nde mücadele etme şansını yakalamak isteyenler 23 Temmuz'da Ankara'da, 30 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek şehir elemelerinde karşı karşıya gelecek.

Turnuva boyunca 6 çevrim içi eleme, 2 şehir elemesi ve 2 de üniversite elemesinde rakiplerini alt eden oyuncular, play-off turuna katılma hakkı kazanacak.

Play-off turunu başarılı bir şekilde geçenler, İstanbul'da gerçekleştirilecek Türkiye Finali'nde 2022 yılının şampiyonu olmak için mücadele verecek.

Türkiye şampiyonu olan düellocu ise ABD'de düzenlenecek olan dünya finalinde Türkiye'yi temsil etme hakkını elde edecek.

Monster Notebook, Yapı Kredi Play, Mercedes-EQ partnerliğinde gerçekleştirilen Red Bull Solo Q'ya katılmak isteyenler web sitesinden başvuru yapabiliyor.

Ünlü yayıncılar "Vadi'nin Ustaları"nda kozlarını paylaşacak

Verilen bilgiye göre, Türkiye'nin en iyi "1v1" League Of Legends düellocusunun belirleneceği Red Bull Solo Q heyecanının yanı sıra ünlü yayıncılar da şampiyon olmak için mücadele verecek.

League of Legends arenasında Türkiye'nin en ünlü isimleri "Vadi'nin Ustaları" turnuvasında karşı karşıya gelecek.

İlk 4 sırayı alan isimler, Red Bull Solo Q Türkiye Finali'nde Vadi'nin en iyisi olmak için yarışacak.