Red Bull sporcusu Deniz Öncü Avustralya'da podyumda - Son Dakika
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Red Bull sporcusu Deniz Öncü Avustralya'da podyumda

16.10.2022 11:50
Red Bull sporcusu Deniz Öncü Avustralya'da podyumda

Red Bull sporcusu Deniz Öncü, 2022 Moto3 Dünya Şampiyonası'nın 18'inci yarışı olan Avustralya GP'de podyuma çıktı.

Red Bull sporcusu Deniz Öncü, 2022 Moto3 Dünya Şampiyonası'nın 18'inci yarışı olan Avustralya GP'de podyuma çıktı.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından Öncü, dünyanın en önemli motor sporları şampiyonlarından biri olan MotoGP içinde koşulan Moto3 Dünya Şampiyonası Avustralya GP'de önemli bir yarışa imza attı.

Sezonun 18'inci yarışı olan Avustralya GP'de sahne alan Red Bull KTM Tech3 takımının pilotu Deniz Öncü, damalı bayrağı ikinci sırada gördü ve kariyerindeki beşinci podyumuna çıktı.

Phillip Island'da 23 turluk yarışa sekizinci cepten başlayan Öncü, startın ardından bir sıra yükselerek yedinciliği aldı. Henüz ilk tur bitmeden virajlarda rakiplerine ataklar yaparak beşinciliğe yükselmeyi başaran Öncü yarışın geri kalan kısmında harika bir performans ortaya koydu.

Öncü, bir anlığına yedinci sıraya kadar gerilese de podyum takibini bırakmayarak damalı bayrağı ikinci sırada geçmeyi başardı. Bu sezonki ikinci podyumunu elde eden Öncü, Moto3 kariyerindeki beşinci podyumuna çıktı. Sezonun 19'uncu yarışı 23 Ekim'de Malezya'da koşulacak.

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Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Avustralya, Redbull, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Red Bull sporcusu Deniz Öncü Avustralya'da podyumda - Son Dakika

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