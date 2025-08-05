Reel Efektif Döviz Kuru Temmuz'da Düştü

Reel efektif döviz kuru endeksi Temmuz ayında 0,66 puan azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru (REK) endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre 0,66 puan azalarak 69,36 olarak gerçekleşti.

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yi-ÜFE) bazlı REK endeksi ise, Temmuz ayında bir önceki aya göre 1,36 puan azalarak 91,92'ye geriledi. - İSTANBUL