Reel Kesim Güven Endeksi Temmuz'da Azaldı

Ekonomi

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), Temmuz ayında bir önceki aya göre 1,8 puan azalarak 98,7 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz ayı İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) verisini açıkladı. İmalat sanayinde faaliyet gösteren bin 778 iş yerinin yanıtlarından elde edilen İktisadi Yönelim Anketi sonuçlarına göre, Temmuz ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 1,8 puan azalarak 98,7 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut mamul mal stoku, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, genel gidişat, sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut toplam sipariş miktarı ve gelecek üç aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) bir önceki aya göre 2,5 puan azalarak 100,3 seviyesinde gerçekleşti.

Temmuz ayında, ankete katılan işyerlerinin yüzde 55,7'si üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 13,8'i talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu belirtmiş, onu sırasıyla işgücü yetersizliği, mali imkansızlıklar, hammadde-ekipman yetersizliği ve diğer faktörler izledi. - İSTANBUL