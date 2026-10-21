Refahiye\'de köylerin 2027 bütçe planı Kaymakam Taşkıran başkanlığında görüşüldü

Refahiye'de köylerin 2027 bütçe planı Kaymakam Taşkıran başkanlığında görüşüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği bütçe görüşmeleri Kaymakam Mehmet Furkan Taşkıran başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda köylerin ihtiyaçları ile öncelikli hizmet alanları masaya yatırıldı ve 2027 bütçe planlaması değerlendirildi.
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde, 2027 Yılı Köylere Hizmet Götürme Birliği Bütçe Görüşmeleri Olağan Toplantısı yapıldı.
Refahiye Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, köylerin ihtiyaçları ve öncelikli hizmet alanları ele alındı.
Toplantıda ayrıca 2027 yılı bütçe planlamasına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Kaynak: İHA
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