 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Rekabet Kurulu, bazı devralma ve menfi tespit işlemlerine onay verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Rekabet Kurulu, bazı devralma ve menfi tespit işlemlerine onay verdi

Rekabet Kurulu, Altınbaş Petrol ve Ticaret AŞ'nin kontrolünün Zeren Group Yatırım Holding AŞ tarafından devralınması işlemine izin verdi. Fairfield Chemical Carriers Pte. LTD'nin kontrolünün MOL Chemical Tankers Pte. Ltd. tarafından devralınması işlemi onaylandı. AST Turkey Metal Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait varlıkların kontrolünün Sarıtaş Çelik ve Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemi uygun bulundu. Whitehaven Coal Limited tarafından BHP Group ve Mitsubishi Group'a ait iki kömür madeninin devralınması işlemine izin verildi. Modanisa Elektronik Mağazacılık ve Ticaret AŞ'nin kontrolünün Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi. ETS Ersoy Turistik Servisleri AŞ'nin imzalamayı planladığı sözleşmelere menfi tespit verildi ve Biletal İç ve Dış Ticaret AŞ ile yapılan sözleşmeye menfi tespit kararı alındı.

Rekabet Kurulu, bazı devralma ve menfi tespit işlemlerine onay verdi
03.01.2024 - 12:18,
Abone Ol

Rekabet Kurulu, bazı devralma ve menfi tespit işlemlerine onay verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Kurul, Altınbaş Petrol ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Zeren Group Yatırım Holding AŞ tarafından devralınması işlemine izin verdi.

Fairfield Chemical Carriers Pte. LTD'nin tek kontrolünün halihazırda Mitsui O.S.K. Lines, LTD'nin tek kontrolünde bulunan MOL Chemical Tankers Pte. Ltd. tarafından devralınması işlemi onaylandı.

AST Turkey Metal Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait gayrimenkul ve bazı ekipmanları içeren çeşitli varlıkların tek kontrolünün Sarıtaş Çelik ve Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Whitehaven Coal Limited tarafından BHP Group ve Mitsubishi Group'a ait Queensland, Avustralya'da bulunan ve Blackwater ve Daunia olarak bilinen iki kömür madeninin, varlık sözleşmeleri ve hisse satışı yoluyla devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Modanisa Elektronik Mağazacılık ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulmuş "Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ Üçüncü Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ Sekizinci Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ Embedded Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ Perakende Teknolojileri Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ Modanisa Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" aracılığıyla devralınması işlemine izin verildi.

ETS Ersoy Turistik Servisleri AŞ tarafından yapılan başvuruya ilişkin ETS Ersoy Turistik Servisleri AŞ'nin imzalamayı planladığı B2B Satış Sözleşmesi ve Platform Üyelik ve API Kullanım Sözleşmesi'ne menfi tespit verildi.

ETS Ersoy Turistik Servisleri AŞ tarafından yapılan başvuruya ilişkin ETS Ersoy Turistik Servisleri AŞ'nin sahibi olduğu "ucuzabilet.com" internet sitesine otobüs bilet satışlarının entegre edilmesi amacıyla Biletal İç ve Dış Ticaret AŞ ile imzaladığı sözleşmeye menfi tespit verilmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Rekabet Kurulu, Ulaşım, Emlak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulu, bazı devralma ve menfi tespit işlemlerine onay verdi - Son Dakika


12:54
Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi
12:19
'Hanginize sıkayım?' diye sordu, sonrası felaket! 17 yaşındaki genç kız ölümle pençeleşiyor "Hanginize sıkayım?" diye sordu, sonrası felaket! 17 yaşındaki genç kız ölümle pençeleşiyor
12:04
Fenerbahçe'de devre arasında 5 isimle yollar ayrılıyor Fenerbahçe'de devre arasında 5 isimle yollar ayrılıyor
12:02
90 saat enkazda kalmıştı! Derya Balta'nın tedavisini üstlendiği 10 yaşındaki depremzede yürümeye başladı 90 saat enkazda kalmıştı! Derya Balta'nın tedavisini üstlendiği 10 yaşındaki depremzede yürümeye başladı
11:59
Fatih Terim ve Seçil Erzan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı Fatih Terim ve Seçil Erzan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı
11:53
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum
11:48
Kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engellik aylıkları arttı! İşte yeni ücretler Kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engellik aylıkları arttı! İşte yeni ücretler
11:38
Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi

Son Dakika
12:54 Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi
12:19 "Hanginize sıkayım?" diye sordu, sonrası felaket! 17 yaşındaki genç kız ölümle pençeleşiyor
12:04 Fenerbahçe'de devre arasında 5 isimle yollar ayrılıyor
12:02 90 saat enkazda kalmıştı! Derya Balta'nın tedavisini üstlendiği 10 yaşındaki depremzede yürümeye başladı
11:59 Fatih Terim ve Seçil Erzan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı
11:53 Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum
11:48 Kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engellik aylıkları arttı! İşte yeni ücretler
11:38 Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi
11:36 Fatih Terim Panathinaikos'ta ilk sınavına çıkıyor
11:15 Galatasaray'da neler oluyor? Yıldız futbolcu da takıma ihtar çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 13:13:33. #1.13#
SON DAKİKA: Rekabet Kurulu, bazı devralma ve menfi tespit işlemlerine onay verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement