Rekabet Kurulu, bazı devralma ve ortak girişim başvurularını sonuçlandırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Rekabet Kurulu, bazı devralma ve ortak girişim başvurularını sonuçlandırdı

Rekabet Kurulu, Zirve Holding, Senta Madencilik ve Defence Export tarafından Taurus Savunma Sanayi Anonim Şirketi'nin kurulmasına izin verdi. Ayrıca, Innomotics GmbH ve Innomotics LLC'in KPS Capital Partners tarafından devralınması, Terminale GNL Adriatico S.r.l'nin Snam S.p.A ve VTTI B.V tarafından devralınması, Synopsys Inc'in Francisco Partners Management ve Clearlake Capital Group tarafından devralınması, Warner Bros Discovery, Inc., The Walt Disney Company ve Fox Corporation tarafından yeni bir ortak girişim kurulmasına izin verildi.

14.08.2024 15:16
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Rekabet Kurulu, bazı devralma ve ortak girişim başvurularını sonuçlandırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Zirve Holding Anonim Şirketi, Senta Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Defence Export tarafından savunma, güvenlik ve ilgili silah sektörlerinde faaliyet göstermek üzere Taurus Savunma Sanayi Anonim Şirketi ünvanlı yeni bir ortak girişim kurulması işlemine izin verdi.

Innomotics GmbH ve Innomotics LLC'in tek kontrolünün KPS Capital Partners, LP tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

ExxonMobil İtaliana Gas S.r.l. ve Qatar Terminal Limited'in ortak kontrolündeki Terminale GNL Adriatico S.r.l'nin ortak kontrolünün Snam S.p.A ve VTTI B.V tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Synopsys Inc.in yazılım entegrasyonu iş biriminin ortak kontrolünün Francisco Partners Management, L.P. ve Clearlake Capital Group, L.P. tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Warner Bros Discovery, Inc., The Walt Disney Company ve Fox Corporation tarafından spor odaklı bir sanal çok kanallı video program dağıtımcısı olan yeni ve tam işlevsel bir ortak girişim kurulması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulu, bazı devralma ve ortak girişim başvurularını sonuçlandırdı - Son Dakika

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