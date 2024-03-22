'Yemeksepeti' isimli çevrimiçi yemek siparişi servisinin, platform hizmeti kapsamında kendi kurye hizmetini zorunlu tutmak ve üye işletmelerin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4 ve 6'ncı maddesini ihlal ettiği iddialarına ilişkin Rekabet Kurulu'nca soruşturma başlatıldı.
Soruşturmanın gerekçesi olarak 'kendi kurye hizmetini zorunlu tutma ve üye işletmelerin faaliyetlerini zorlaştırma' gösterildi.
Son Dakika › Ekonomi › Rekabet Kurulu devreye girdi! Yemeksepeti'ne soruşturma başlatıldı - Son Dakika
Van Büyükşehir Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İller Bankası işbirliğiyle Van'a kurulacak Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımının protokolü imzalandı. Protokol ile 38,5 megavat gücünde yaklaşık 1 milyar lira değerinde GES kurulacak. Kurulması planlanan GES ile her yıl belediyeye yaklaşık 300 milyon lira ek gelir sağlanarak, kamusal yatırımlar yapılacak. Belediyenin ulusal elektrik dağıtım firmasından aldığı 300 milyon liralık elektrik de yeni kurulan GES'ten elde edilecek.
Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından, Doğu Karedeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) finansman katkısıyla uygulamaya konulan 'Samsun İlinde Hijyenik Arıcılık İçin Temel Petek Tesisi Kurulum Projesi' kapsamında temel petek üretim makinesi, Samsun Arı Yetiştiricileri Birliği'ne teslim edildi.
Kütahya'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) projeleri ve Seraların Rehabilitasyonu projesi kapsamında tohum temini programı düzenlendi. Programa Kütahya Valisi Musa Işın, Ak Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ve çiftçiler katıldı. Program sonunda çiftçilere sertifikalı tohumlar dağıtıldı. Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Emre Yeniay, 2023 yılında Kütahyalı üreticilere 338 Milyon TL tarımsal destekleme ödemesi yapıldığını belirtti. Ayrıca, 2024 üretim sezonu için çeşitli tohumlar ve fideler teslim edileceği açıklandı. Kütahya Valisi Musa Işın ise Organize Hayvancılık Bölgesi kuracaklarını ve modern tesislerin inşa edileceğini söyledi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından açıklanan verilere göre, Şubat ayında kurulan şirket sayısı yüzde 7,5 azalırken kapanan şirket sayısı yüzde 15,9 artış gösterdi. Şubat 2024'te kurulan toplam 10 bin 233 şirket ve kooperatifin yüzde 86,8'i limited şirket, yüzde 10,9'u anonim şirket, yüzde 2,3'ü ise kooperatiften oluştu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 39,8'i İstanbul, yüzde 10,3'ü Ankara, yüzde 6,4'ü İzmir'de kuruldu.
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