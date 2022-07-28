Coca Cola taahhüt verince, Rekabet Kurulu soruşturmayı kapattı - Son Dakika
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Coca Cola taahhüt verince, Rekabet Kurulu soruşturmayı kapattı

28.07.2022 11:41
Coca Cola taahhüt verince, Rekabet Kurulu soruşturmayı kapattı

Amerika Birleşik Devletleri merkezli içecek markası Coca Cola, Türkiye'deki rekabet kurallarını çiğnemesi sonrası harekete geçilmişti. Rekabet Kurulu, hakkında soruşturma yürütülen Coca Cola Satış ve Dağıtım Anonim Şirketi'nin, sunduğu taahhüt paketinin rekabet sorunlarını giderebileceğini değerlendirerek, soruşturmayı sonlandırdı. Taahhütler, Kasım 2022'de yürürlüğe girecek.

Rekabet Kurulu tarafından alkolsüz ticari içecekler pazarında birçok ürün kategorisi ile faaliyet gösteren teşebbüs hakkında, nihai satış noktalarında rakip ürünlerin satışını engelleyerek 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasıyla soruşturma başlattı. Coca Cola, dosya içeriğindeki rekabetçi endişelere yönelik taahhüt sürecinin başlatılmasına ilişkin başvuruda bulundu. Bu kapsamda şirketin, 2 Eylül 2021 tarihinde sunduğu taahhüt paketini değerlendiren Rekabet Kurulu, paketin rekabet sorunlarını giderebileceğine hükmederek teşebbüs hakkındaki soruşturmayı sonlandırdı.

DOLAPLARIN YÜZDE 25'İ RAKİPLERE AYRILACAK

Coca Cola'nın sunduğu taahhüt paketine göre; 100 metrekare altındaki büfe, bakkal gibi alanlarla, kafe ve restoran gibi yerinde tüketim yapılan noktalarda Coco Cola'ya ait buzdolaplarının yüzde 25'i satış noktasında soğutucusu bulunmayan üreticilere ayrılacak. Ayrılan alanda hangi rakip ürünlerin bulunacağıyla ilgili Coca Cola herhangi bir yönlendirme yapmayacak. Gazsız ürünlerde sadece Coca Cola ürünlerinin satılmasına yönelik sözleşmeler yapılmasına son verilecek. Taahhütler, Kasım 2022'de yürürlüğe girecek.

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Kaynak: DHA

Rekabet Kurulu, Coca Cola, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Coca Cola taahhüt verince, Rekabet Kurulu soruşturmayı kapattı - Son Dakika

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