Rekabet Kurulu, hazır beton şirketleri hakkında soruşturma açtı - Son Dakika
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Ekonomi

Rekabet Kurulu, hazır beton şirketleri hakkında soruşturma açtı

Rekabet Kurulu, Zofunlar Beton Üretim Pazarlama San. ve Tic. AŞ, Saros Hazır Beton İnş. Madencilik San. ve Tic. AŞ ile Serin Beton İnş. Taah. İnş. Malz. Hafr. Taş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

29.08.2024 11:16
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Rekabet Kurulu, Zofunlar Beton Üretim Pazarlama San. ve Tic. AŞ, Saros Hazır Beton İnş. Madencilik San. ve Tic. AŞ ile Serin Beton İnş. Taah. İnş. Malz. Hafr. Taş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Edirne'nin Keşan ilçesinde hazır beton üretimi ve satışı alanında faaliyet gösteren bazı teşebbüslerin birlikte fiyat belirlemek, müşteri paylaşımı yapmak ve/veya rekabete hassas bilgi değişiminde bulunmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma Kurulca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, Zofunlar Beton Üretim Pazarlama San. ve Tic. AŞ, Saros Hazır Beton İnş. Madencilik San. ve Tic. AŞ ile Serin Beton İnş. Taah. İnş. Malz. Hafr. Taş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulu, hazır beton şirketleri hakkında soruşturma açtı - Son Dakika

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