Rekabet Kurulu, İtameks ve Özelcan hakkında soruşturma başlattı - Son Dakika
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Ekonomi

Rekabet Kurulu, İtameks ve Özelcan hakkında soruşturma başlattı

Rekabet Kurulu, bebek gereçleri dağıtımı ve satışı yapan İtameks ve Özelcan şirketleri hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Soruşturma, şirketlerin rekabeti kısıtlayıcı eylemlerle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla yürütülecek.

13.06.2024 11:41
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Rekabet Kurulu, bebek gereçleri dağıtımı ve satışı yapan İtameks Dış Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi ile Özelcan Babymall Mağazacılık Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, bebek gereçlerinin dağıtımı ve satışını yapan teşebbüslerin bayilerine yönelik rekabeti kısıtlayıcı eylemleri aracılığıyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri şüphesiyle teşebbüsler hakkında soruşturma başlattı.

İtameks Türkiye'de 4MOMS markalı bebek gereçlerinin Türkiye'deki tek distribütörü olarak faaliyet gösteriyor.

İtameks'in bayisi Özelcan ise e-ticaret, toptan satış ve "franchise" kanalları aracılığıyla çeşitli markalara yönelik bebek gereçlerinin toptan ve perakende satışını gerçekleştiriyor.

Soruşturma, İtameks için bayilerinin yeniden satış fiyatını tespit etmek ve satış kanallarına çeşitli rekabet kısıtlamaları getirmek, Özelcan'ın "franchise" mağazalarının yeniden satış fiyatını tespit etmek, pasif satışlarını kısıtlamak ve "franchise" sözleşmeleri kapsamında rekabet etmeme yükümlülüğü getirmek suretiyle ilgili kanunu ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla yürütülecek.

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulu, İtameks ve Özelcan hakkında soruşturma başlattı - Son Dakika

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