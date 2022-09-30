Rekabet Kurulu, Krea hakkında geçici tedbir kararı verdi - Son Dakika
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Rekabet Kurulu, Krea hakkında geçici tedbir kararı verdi

30.09.2022 21:40
Rekabet Kurulu, Krea hakkında geçici tedbir kararı verdi

Rekabet Kurulu, Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ hakkında, sahip olduğu Türkiye Süper Lig ve 1.

Rekabet Kurulu, Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ hakkında, sahip olduğu Türkiye Süper Lig ve 1. Lig futbol müsabakaları yayın hakları kapsamında "haber amaçlı görüntüler" ve "geniş özet görüntüleri" başta olmak üzere alt yayın haklarını diğer yayın kuruluşlarına ayrımcı şekilde sunduğu gerekçesiyle geçici tedbir kararı aldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesi kapsamında geçici tedbir uygulanmasına ilişkin 29 Eylül'de toplandı.

Toplantıda, Türkiye Süper Ligi ve 1. Ligi müsabakalarının yayın hakları pazarında meydana gelebilecek rekabet ihlallerini ve bunların yol açabileceği telafi edilemeyecek nitelikte zararları önlemek amacıyla, Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ'nin, halihazırda devam eden 2022-2023 futbol sezonu bakımından yayın haklarını satın alan veya almak isteyen yayıncı kuruluşlar nezdinde her hafta ve görüntülerin izleyiciye ulaştırıldığı her maç bakımından geniş özet görüntülerin ve haber amaçlı görüntülerin, herhangi bir yayıncı kuruluş tarafından, haber amaçlı görüntüler için şartnamede belirlenen süreden önce yayımlanmasına izin verilmemesi yönünde geçici tedbir kararı alınmasına karar verildi.

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Kaynak: AA

Rekabet Kurulu, Türkiye, Futbol, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulu, Krea hakkında geçici tedbir kararı verdi - Son Dakika

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