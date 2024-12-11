Otomotiv sektöründe 17 firmaya soruşturma açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Otomotiv sektöründe 17 firmaya soruşturma açıldı

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Rekabet Kurulu, lastik üretimi ve dağıtımı yapan 17 teşebbüs hakkında rekabet ihlali iddialarıyla soruşturma başlattı. Ön araştırmalar sonucunda ciddi bulgular elde edildiği belirtiliyor.

11.12.2024 11:50
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Rekabet Kurulu, otomotiv sektöründe lastik üretimi ve dağıtımı alanlarında faaliyet gösteren 17 teşebbüs hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, lastik üretimi ve dağıtımı alanında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında, rakipler arasında rekabete hassas bilgi değişimi, rekabeti kısıtlayıcı anlaşma, yeniden satış fiyatı belirleme, bayiler arasında bölge ve müşteri paylaşımı ile münhasırlık anlaşmaları yapılması ile bayilere getirilen rekabet etmeme yükümlülüğü bakımından Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edildiği iddiasına yönelik olarak yürütülen ön araştırma karara bağlandı.

ÇOĞU MEŞHUR FİRMALAR

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli buldu. Buna göre, Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ, Michelin Lastikleri Ticaret AŞ, Otomotiv Lastikleri Tevzi AŞ, Abdulkadir Özcan Otom. Lastik. San. Tic. AŞ, Pirelli Otomobil Lastikleri AŞ, Prometeon Turkey Endüstriyel ve Ticari Lastikler AŞ, Goodyear Lastikleri Türk AŞ, Hankook Lastikleri AŞ, Özcanlar Lastik San. ve Tic. Ltd. Şti, Kardeşler Ulaşım Jant Mot. Araçlar Servis Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti, Aydın Lastik Sat. Ser. Hiz. Ltd. Şti, Abdullah Özdoğan Tic. Ot. Petrol İnş. Mak. San. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti, Prolas Otom. Nak. Hırdavat San. ve Tic. Ltd. Şti, Modül Lastik Otomotiv Ticaret AŞ, Cengizler Oto Lastik Pazarlama İnşaat Turizm Nakliyat Tekstil Emlak İthalat ve İhracat Sanayi Tic. Ltd. Şti, Gürlas Oto Lastik San. Tic. Ltd. Şti ile Tatko Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında kanunu ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma açıldı.

SORUŞTURMA YAPTIRIM ANLAMI TAŞIMIYOR

Söz konusu 17 teşebbüs, otomotiv lastiği sektöründe üretici, distribütör ve bayi olarak faaliyet gösteriyor. Öte yandan, Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

Kaynak: AA

Rekabet Kurulu, Otomobil, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Otomotiv sektöründe 17 firmaya soruşturma açıldı - Son Dakika

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