Rekabet Kurulu\'ndan Soruşturma Kararı

21.04.2026 10:28
Rekabet Kurulu, Hobi Kozmetik ve RA Pazarlama hakkında fiyat ihlali soruşturması başlattı.

Rekabet Kurulu, Dabur International Limited’in Türkiye’de faaliyet gösteren iştirakleri Hobi Kozmetik İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ ile RA Pazarlama Ltd. Şti.’den oluşan ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

FİYAT BELİRLEME İDDİASI

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada, söz konusu şirketlerin alıcılarının yeniden satış fiyatlarını belirlemek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiği iddiasına yönelik ön araştırmanın tamamlandığı bildirildi. Kurulun elde edilen bilgi ve belgeleri değerlendirerek bulguları ciddi ve yeterli bulduğu, bu nedenle soruşturma açılmasına karar verdiği ifade edildi.

SATIŞ NOKTALARINA MÜDAHALE İDDİASI

Açıklamada, şirketin belirlediği fiyatlara uyan satış noktalarına bazı avantajlar sağlandığı, daha düşük fiyatla satış yapan noktalara ise ürün tedarikinin kesildiğine yönelik bulguların inceleneceği belirtildi.

200’DEN FAZLA ÜRÜNLÜK PORTFÖY

“Hobby” markasıyla faaliyet gösteren Hobi Kozmetik’in duş jeli, sıvı sabun, ıslak mendil, saç bakım ve cilt bakım ürünleri dahil 200’den fazla üründen oluşan geniş bir portföye sahip olduğu aktarıldı. Şirketin yurt dışı pazarlama faaliyetlerini Hobi Kozmetik, yurt içi satışlarını ise RA Pazarlama yürütüyor.

“FİYATLAR YAPAY OLARAK YÜKSELTİLMİŞ OLABİLİR”

Açıklamada, iddiaların doğrulanması halinde satıcıların kendi fiyatlarını belirleme özgürlüğünün engellendiğinin ortaya çıkacağı ve bunun fiyatların yapay olarak yükseltilmesi anlamına geleceği vurgulandı. Bu tür soruşturmaların tüketicilerin daha uygun fiyatlara erişimini sağlamayı amaçladığı kaydedildi.

KARAR İHLAL ANLAMINA GELMİYOR

Kurulun soruşturma açma kararının, ilgili şirketlerin kanunu ihlal ettiği ya da yaptırımla karşı karşıya olduğu anlamına gelmediği de özellikle belirtildi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
