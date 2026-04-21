Rekabet Kurulu\'ndan Soruşturma Kararı

Rekabet Kurulu, Dabur International Limited’in Türkiye’de faaliyet gösteren iştirakleri Hobi Kozmetik İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ ile RA Pazarlama Ltd. Şti.’den oluşan ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada, söz konusu şirketlerin alıcılarının yeniden satış fiyatlarını belirlemek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiği iddiasına yönelik ön araştırmanın tamamlandığı bildirildi. Kurulun elde edilen bilgi ve belgeleri değerlendirerek bulguları ciddi ve yeterli bulduğu, bu nedenle soruşturma açılmasına karar verdiği ifade edildi.
Açıklamada, şirketin belirlediği fiyatlara uyan satış noktalarına bazı avantajlar sağlandığı, daha düşük fiyatla satış yapan noktalara ise ürün tedarikinin kesildiğine yönelik bulguların inceleneceği belirtildi.
“Hobby” markasıyla faaliyet gösteren Hobi Kozmetik’in duş jeli, sıvı sabun, ıslak mendil, saç bakım ve cilt bakım ürünleri dahil 200’den fazla üründen oluşan geniş bir portföye sahip olduğu aktarıldı. Şirketin yurt dışı pazarlama faaliyetlerini Hobi Kozmetik, yurt içi satışlarını ise RA Pazarlama yürütüyor.
Açıklamada, iddiaların doğrulanması halinde satıcıların kendi fiyatlarını belirleme özgürlüğünün engellendiğinin ortaya çıkacağı ve bunun fiyatların yapay olarak yükseltilmesi anlamına geleceği vurgulandı. Bu tür soruşturmaların tüketicilerin daha uygun fiyatlara erişimini sağlamayı amaçladığı kaydedildi.
Kurulun soruşturma açma kararının, ilgili şirketlerin kanunu ihlal ettiği ya da yaptırımla karşı karşıya olduğu anlamına gelmediği de özellikle belirtildi.
