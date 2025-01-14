Rekabet Kurulu'ndan Yeni Devralma Onayları - Son Dakika
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Ekonomi

Rekabet Kurulu'ndan Yeni Devralma Onayları

Rekabet Kurulu, çeşitli devralma ve ortak girişim başvurularını onayladı. Öne çıkan işlemler arasında Teamsec'in Emirates NBD Bank'a devri ve Naspers'in Paynet'i satın alması yer alıyor.

14.01.2025 14:16
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Rekabet Kurulu, bazı devralma ile ortak girişim kurulması başvurularını sonuçlandırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Esad Erkam Köroğlu tarafından kontrol edilen Teamsec Finansal Yazılım Altyapı ve Danışmanlık AŞ'nin ortak kontrolünün nihai olarak Emirates NBD Bank PJSC kontrolündeki Deniz Portföy Yönetimi AŞ Deniz Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu aracılığıyla devralınmasına izin verdi.

Naspers LTD'nin kontrolündeki İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ tarafından Paynet Ödeme Hizmetleri AŞ'nin hisselerinin tamamının satın alınması yoluyla tek kontrolünün devralınması işlemi uygun bulundu.

National Amusements, Inc'in dolaylı ortak kontrolünün Ellison Ailesi ve RedBird Capital Partners Management LLC tarafından devralınmasına onay verildi. Paramount Global'in dolaylı tek kontrolünün de Ellison Ailesi tarafından devralınması kararlaştırıldı.

Altair Engineering Inc'in çıkarılmış sermayesinin tamamının ve tek kontrolünün, Siemens AG tarafından kontrol edilen Siemens Industry Software Inc. tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Systemair AB vasıtasıyla ortak kontrol edilen Systemair HSK Havalandırma Endüstri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Gerald Engström tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Redoks Analitik Cihazlar AŞ'nin Afyonkarahisar'da kurulu etil alkol üretim tesisine ait ekipmanın mülkiyetinin ve tam kontrolünün Bor Şeker AŞ tarafından devralınması kararlaştırıldı.

Fineksus Bilişim Çözümleri Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Cleversoft Forensics BV tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Daimler Truck AG ve Aktiebolaget Volvo tarafından ticari araçlar için yazılım tanımlı araç platformunun geliştirilmesi ve satışı için tam işlevsel bir ortak girişim kurulması işlemine izin verildi.

Serra Saklı Koy Butik Turizm İşletmeleri Ltd. Şti'nin paylarının Miray İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi AŞ, Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ ve Canterbury (Hong Kong) Real Estate Ltd. tarafından Canterbury (BVI) Ltd. ve Aqua Estates LTD'den devralınması uygun bulundu.

Kurul, C.H. Robinson Europe B.V. tarafından kontrol edilen EST Europe Holdings B.V'nin tek kontrolünün Sennder Technologies GmbH tarafından devralınması işlemine izin verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulu'ndan Yeni Devralma Onayları - Son Dakika

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