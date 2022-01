Rekabet Kurulundan birleşme ve devralma kararları

Rekabet Kurulu bir dizi birleşme ve devralma başvurusunu karara bağladı.

Rekabet Kurumu internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kraton Corporation'ın tek kontrolünün DL Chemical Co. Ltd. aracılığıyla Daelim Co. Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Scientific Games Corporation'ın piyango/loto iş kolu Scientific Games Lottery'nin tek kontrolünün, BCP Acquisitions LLC aracılığıyla Brookfield Asset Management Inc. tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

OM Elektrik Makina Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Schindler Türkeli Asansör Sanayi AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.

SPX Flow, Inc'in tek kontrolünün LSF11 Redwood Acquisitions, LLC aracılığıyla Lone Star Global Acquisitions, Ltd. tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Aerotek Bilişim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Çizgi Telekomünikasyon AŞ aracılığıyla team.blue Topco Sarl tarafından devralınması işlemine izin verildi.