Trump'tan övgü dolu sözler: Türkiye iyi bir ülke, Erdoğan da iyi bir lider - Son Dakika
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Trump'tan övgü dolu sözler: Türkiye iyi bir ülke, Erdoğan da iyi bir lider

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ABD Başkanı Donald Trump, Ankara Büyükelçiliğine aday gösterdiği Tom Barrack'ı Beyaz Saray'da kabulünde Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüde bulundu. Barrack, Türkiye için "en kadim medeniyetlerden biri" ifadesini kullanırken; Trump da Barrack'ın sözlerine, "İyi bir ülke; lideri de iyi" diye karşılık verdi.

26.03.2025 07:26
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ABD Başkanı Donald Trump, Senato'da onay aldıktan sonra dünyanın farklı ülkelerine gidecek bazı büyükelçilerle Beyaz Saray'da bir araya geldi. ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterilen Tom Barrack, diğer büyükelçi adaylarıyla birlikte basın mensuplarına kısa açıklama yaptı.

Trump'la çalışmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren ve kendisine teşekkür eden büyükelçi adayı Barrack, Türkiye için "en kadim medeniyetlerden biri" ifadesini kullandı.

TRUMP: İYİ BİR ÜLKE; LİDERİ DE İYİ

ABD Başkanı Trump ise Barrack'ın sözlerine, "İyi bir ülke; lideri de iyi" diye karşılık verdi.

TOM BARRACK KİMDİR?

ABD'nin California eyaletinde doğup büyüyen 77 yaşındaki Barrack, lisans eğitimini Güney Kaliforniya Üniversitesinde, hukuk eğitimini de San Diego Üniversitesinde tamamladı.

Lübnan'ın Zahle kentinden 1900 yılında ABD'ye göç eden Lübnanlı Hıristiyan göçmen bir ailenin torunu olan Barrack, babasının bakkal, annesinin sekreter olduğu Los Angeles'taki Culver City'de büyüdü. Öğrencilik yıllarında rugby takımına girerek sporla ilgilenen Barrack, avukat olarak Suudi Arabistan'da çalıştı. 1980'lerde Reagan yönetiminde içişleri bakanlığı müsteşar yardımcısı olarak görev yapan Barrack, ABD'nin 40. Başkanı Ronald Reagan ile California'daki Rancho del Cielo bölgesinde komşuluk yaptı.

Trump\'tan övgü dolu sözler: Türkiye iyi bir ülke, Erdoğan da iyi bir lider
Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Trump'tan övgü dolu sözler: Türkiye iyi bir ülke, Erdoğan da iyi bir lider - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Kirker:
    bizi hepiniz tanıdınız anladınız ama bir içimizdeki sığrlar anlamadı. hırsızı savunmak için sokaklara neden çıktıklarını bile farkında olmayan gri zklı kt kafalı insanlar dolu 91 222 Yanıtla
  • 2025Nisre.:
    bizi nerede kullanacaklar acaba, anlaşma ne, 184 29 Yanıtla
  • Ramazan Demirci:
    Binmedikleri eşeğe asla ot vermez bu yamyam batılılar. 166 20 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Allah Allah, Gazze katili Reisi övüyor. Başımıza bir şeyler gelecek. 136 13 Yanıtla
  • HALK OZANI AŞIK CEMŞİT:
    Ne olmuş övdüyse çokmu yüceldin çokmu seviyorlar seni? nasıl soyacaklar onu düşün sen 110 18 Yanıtla
  • Hakan ÇEBİ:
    kimler kimleri met ediyor? abd başkanı bizi övüyorsa geçmiş olsun. hele de trump... 84 3 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    akıllı ol rahibi yolla aptl olma aklını alırım dedikten sonra ikili ilişkideki ahenk :) 70 6 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    bı.s.g yvsak 43 1 Yanıtla
  • cinarali2019:
    sana benziyor işte 25 3 Yanıtla
  • burhan kıraç:
    Habere bak 77 yaşında olan bir kişiyi Büyük elçi atayacak tramp yav heee hee sensin :)))) 22 4 Yanıtla
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