Kulisler kaynıyor! CHP'nin İBB Başkanvekili adayı netleşti - Son Dakika
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Politika

Kulisler kaynıyor! CHP'nin İBB Başkanvekili adayı netleşti

Kulisler kaynıyor! CHP\'nin İBB Başkanvekili adayı netleşti

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP'nin İBB Başkanvekili için aday göstereceği isim netleşti. Kulislere yansıyan bilgilere göre, CHP'nin adayının Nuri Arslan olduğu belirtildi.

25.03.2025 22:34
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Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik olarak başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı. İmamoğlu'nun yerine İBB'ye kimin başkanvekili olacağı belirsizliğini korurken, gözler yarın saat 13.00'da belediye meclisinin başkan vekilini seçmek üzere yapacağı toplantıya çevrildi.

İBB'DE BAŞKENVEKİLİ SEÇİLECEK

314 üyeli İBB meclisinde CHP'nin 185, AK Parti'nin 120, MHP'nin 6 ve BBP'nin 2 üyesi bulunurken, CHP'nin başkanvekili adayıyla ilgili kulisler kaynamaya başladı. İlk başta CHP kulislerinde Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in isimleri konuşulurken, seçime kısa süre kala bambaşka bir isim ön plana çıktı.

KULİSLERDE NURİ ARSLAN'IN İSMİ KONUŞULUYOR

Eski CHP'li vekil ve gazeteci Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP'nin adayının Nuri Arslan olduğunu söyledi. Yarkadaş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'in CHP'li meclis üyeleriyle yaptığı toplantıda "Adayımız Nuri Aslan'dır" dediğini söylediğini belirtti. Gazeteci Şaban Sevinç ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ekrem İmamoğlu'nun yerine İBB Meclisi 1. Başkanvekili Nuri Aslan geliyor."

NURİ ASLAN KİMDİR?

Nuri Aslan; Sivas ilinde 1969 yılında dünyaya geldi. İlköğretim ve Lise eğitimini İstanbul'da Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gemi İnşaatı (Gemi Makinaları) Mühendisliği Bölümü'nde 1990 yılında tamamladı. Özel bir şirkette Genel Müdürlük görevini yürüttü.

1999- 2004 yılları arası İstanbul Küçükçekmece ilçesinde Belediye Meclis Üyesi olarak görev aldı. 2009-2017 yılları arasında Kızılay Küçükçekmece Başkan Vekili, 2014-2018 yılları arası Beylikdüzü Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BEYSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2014- 2021 yılları arası İstanbul Sanayi ve İş İnsanları Federasyonu( İSİFED) Yönetim Kurulu Üyeliği, 2009-2020 yılları arası Sivas Koyulhisar ve Köyleri Hizmet Vakfı (KODAV) Başkan Vekilliği görevlerini yürüttü. 2011-2019 yılları arası Beylikdüzü Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliğinde bulundu.

2019-2024 yılları arası Beylikdüzü Belediyesi ve İBB Meclis Üyeliğine seçilen ASLAN, 31 Mart 2024 Yerel seçimlerinde de yeniden Beylikdüzü Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi seçildi. 15 Nisan 2024 tarihi itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde yapılan oylama ile Meclis 1. Başkan Vekili seçilen ASLAN, evli ve üç çocuk babasıdır.

Ekrem İmamoğlu, Nuri Arslan, İmamoğlu, Politika, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika Politika Kulisler kaynıyor! CHP'nin İBB Başkanvekili adayı netleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Apple User:
    Akp belediyelerinin çok acil incelenmesi gerekiyor neden mi? Yolsuzluk=Recep Tayyip Erdoğan ! 128 milyar dolarımız nerede Recep ? Ayakkabı kutularının hesabını gün gelecek vereceksin. 542 84 Yanıtla
  • Han:
    olum sende milyonluk tatlı falan alma 40 53 Yanıtla
  • Szka788304:
    Adam hala 128 milyar dolar yazıyor ayakkabı kutusu yazıyor elinde tlf araştırma yap bari o kumpası hazırlayanlar tutuklandı o iftirayı atan Tazminat ödedi kımıl uyuşturucu baronlarının parası ile cari açığı kapatıyorlar bile dedi 54 9 Yanıtla
  • thomas11:
    iyi cesaret. kaldırmış dolanılan bir ortamda. 13 40 Yanıtla
  • 263471+×÷:
    zübük demekki bir tek buna güveniyor arkasindan film çevirmesin botokslu ozgur diye..malum zubuk içerde olunca çevrolecek fırıldaklara müdahalesi zor olacak.. 8 3 Yanıtla
  • Hasan Çavuş:
    Cv ye bakılırsa beylikduzunden kankasi şüpheli ama hayirlisi... En makulu mithat Bülent Özmen olurdu sanki 6 5 Yanıtla
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