Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül'e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir - Son Dakika
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Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül'e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de yaptığı konuşmada İstanbul Valisi Davut Gül'e skandal tehditte bulundu. Özel, ''İstanbul Valisi'ne sesleniyorum. Bu meydan boşalmadan, herkes evine varmadan sık da o gazı göreyim. O plastik mermiyi at bakalım. Bir gencime bu gece cop vurursan, gaz sıkarsan bir tane plastik mermi vurursan senin alnını karışlamayan namerttir.'' dedi.

25.03.2025 22:02  Güncelleme: 22:21
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu protestolarının ana adresi Saraçhane'deki İBB yerleşkesi önünde son kez kalabalığa hitap etti. Açıklamasında skandal ifadeler kullanan Özel, İstanbul Valisi Davut Gül'e tehditler savurdu.

ÖZEL'DEN VALİ GÜL'E TEHDİT

Özel şunları söyledi: "Dün 80 milletvekilimiz görev yaptığı halde biz burada beklerken onlar haksız işlemlerle gençlerimize saldırdılar, hem de gözaltı işlemleri yaptılar. Dün emniyet müdürünü uyardım, Vali'yi uyardım. Şimdi Vali'ye söylüyorum; 'Bu meydan boşalmadan, herkes evine gitmeden ben bu otobüsün üstündeyim.

"EĞER BİR GENCİME COP VURURSAN, SENİN ALNINI KARIŞLAMAYAN NAMERTTİR"

Eğer bir gencime bu gece cop vurursan, plastik mermi atarsan, senin alnını karışlamayan namerttir. Yettiniz be! Ne sözünüze güveniliyor, ne yeminize güveniliyor. Eğer bu kadar halktan koptuysan sensin marjinal!

Biz utancımızı kaybetmedik. Ama korkuyu unuttuk. Bu akşam bu meydanı provoke ederseniz, bu meydanın huzur içinde dağılmasına engel olursanız yarın sizi en rahatsız eden yere 500 bin kişilik çağrı yaparım."

Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül\'e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir

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Son Dakika Güncel Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül'e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (95)

  • Semih Aymergen:
    kontrolü kaybetti. itibar zehirlenmesi işte bu 1071 2243 Yanıtla
  • Apple User:
    Tayyip ve çetesi adliye koridorlarından zindanlarda çürüyecekler kum saati başladı 1579 677 Yanıtla
  • Radon Radon:
    Safi rüzgar cibiltsz 489 1511 Yanıtla
  • Mehmet Demir:
    vay vay vay bu laflarını bir gün gelir yersin . Devlet unutmaz bu laflarını . elbet zamanını bekler. 662 953 Yanıtla
  • @abdyrahym:
    arkadaşim bu vasifsizida alsaniza illa memleketde iş savaş mi çikmali? 485 974 Yanıtla
  • zeki kandiş:
    tam bir provokatör aah reis şu dgm leri kaldırmasaydı bu gece kodesteydin özgür efendi.. 439 879 Yanıtla
  • Selennur Adıgüzel:
    Türkiyeyi NATO üzerinden CNN int de şikayet etmesi akilalmiyor.Ulkeme düşman aramaya gerek yok asıl içimizdeki düşman Özeldir. 431 837 Yanıtla
  • Han:
    Silivri göz kırpıyoo 393 661 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    sözüm meclisten dışarı da,it ürür kervan yürür demiş atalarımız. 373 69 Yanıtla
  • Ekber SATIR:
    İki tarafta çok saçma bence 52 115 Yanıtla
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