Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül\'e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu protestolarının ana adresi Saraçhane'deki İBB yerleşkesi önünde son kez kalabalığa hitap etti. Açıklamasında skandal ifadeler kullanan Özel, İstanbul Valisi Davut Gül'e tehditler savurdu.

ÖZEL'DEN VALİ GÜL'E TEHDİT

Özel şunları söyledi: "Dün 80 milletvekilimiz görev yaptığı halde biz burada beklerken onlar haksız işlemlerle gençlerimize saldırdılar, hem de gözaltı işlemleri yaptılar. Dün emniyet müdürünü uyardım, Vali'yi uyardım. Şimdi Vali'ye söylüyorum; 'Bu meydan boşalmadan, herkes evine gitmeden ben bu otobüsün üstündeyim.

"EĞER BİR GENCİME COP VURURSAN, SENİN ALNINI KARIŞLAMAYAN NAMERTTİR"

Eğer bir gencime bu gece cop vurursan, plastik mermi atarsan, senin alnını karışlamayan namerttir. Yettiniz be! Ne sözünüze güveniliyor, ne yeminize güveniliyor. Eğer bu kadar halktan koptuysan sensin marjinal!

Biz utancımızı kaybetmedik. Ama korkuyu unuttuk. Bu akşam bu meydanı provoke ederseniz, bu meydanın huzur içinde dağılmasına engel olursanız yarın sizi en rahatsız eden yere 500 bin kişilik çağrı yaparım."