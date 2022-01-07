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'2021 Yılı Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu' yayımlandı - Son Dakika

'2021 Yılı Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu' yayımlandı

07.01.2022 11:17
'2021 Yılı Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu' yayımlandı

REKABET Kurumu, '2021 Yılı Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu'nu yayımladı.

REKABET Kurumu, '2021 Yılı Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu'nu yayımladı. 2021'de 309 birleşme, devralma ve özelleştirme işlemi incelenirken, Türkiye kökenli şirketler için öngörülen toplam işlem bedeli 137,5 milyar lira, yabancı yatırımcılarca Türk kökenli şirketler için öngörülen yatırım tutarı da 111,3 milyar lira oldu.

Rekabet Kurumu, 2021 yılında karara bağlanan birleşme, devralma ve özelleştirme işlemlerine ait veriler çerçevesinde hazırlanan '2021 Yılı Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu'nu yayımladı. Raporda başlıca yer verilen tespitlere ilişkin, şunlar kaydedildi:

"2021 yılında Rekabet Kurumu tarafından toplam 309 birleşme, devralma ve özelleştirme işlemi incelenmiştir. Özelleştirmeler hariç olmak üzere, bu işlemlerden 118'inde hedef şirket Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş (Türkiye kökenli) şirketlerdir. Bildirilen bu işlemlerin toplam işlem bedeli yaklaşık 42 milyar 568 milyon TL'dir. Aynı dönemde toplam işlem bedeli yaklaşık 95 milyar TL olan 7 özelleştirme işlemi incelenmiştir. Böylelikle 2021 yılında Türkiye kökenli şirketler için 125 işlemde öngörülen toplam işlem bedeli yaklaşık 137,5 milyar TL düzeyindedir. 2021 yılında hedef şirketin Türkiye kökenli olduğu birleşme ve devralmalar içinde en çok işlem, 14 işlem adediyle 'elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı' alanında; en yüksek işlem değeri ise yaklaşık 3,7 milyar TL ile 'plastikten paketleme malzemeleri imalatı' alanında bildirilmiştir. Aynı dönemde incelenen 7 özelleştirme işlemi içinde de işlem sayısı bakımından 3 adetle 'elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı' alanı öne çıkarken; bildirilen en yüksek bedelli özelleştirme işlemi yaklaşık 89,3 milyar TL ile 'havalimanı işletmeciliği' alanındadır." ÖNGÖRÜLEN YATIRIM TUTARI 111,3 MİLYAR TLYabancı yatırımcılar arasında işlem bazında yapılan sıralamada, Lüksemburg kökenli yatırımcıların bulunduğu belirtilerek, "2021 yılında yabancı yatırımcılar tarafından 50 ayrı birleşme ve devralma işleminde Türkiye kökenli şirketlere yatırım yapılması öngörülmüştür. Yabancı yatırımcılar arasında işlem bazında yapılan sıralamaya göre ilk sırada 10 işlem ile Lüksemburg kökenli yatırımcılar bulunmaktadır. Hedef şirketin Türkiye kökenli olduğu bu işlemlerde yabancı yatırımcılar tarafından gerçekleştirileceği bildirilen yatırım tutarı yaklaşık 22 milyar TL'dir. Aynı dönemde incelenen 1 özelleştirme işleminde işlem tarafları yabancı yatırımcılar olup işlem bedelinin 89,3 milyar TL olduğu bildirilmiştir. Özelleştirmeler de dahil edildiğinde, 2021 yılında yabancı yatırımcılar tarafından 51 işlemde Türkiye kökenli şirketler için öngörülen toplam yatırım tutarının yaklaşık 111,3 milyar TL olduğu anlaşılmaktadır" denildi. 2 İŞLEME İNCELEME

Ayrıca 2021 yılında yabancıların yurt dışında gerçekleştirdikleri 173 birleşme ve devralma işleminin incelendiği kaydedilerek, "Türkiye kökenli şirketlere doğrudan yatırım öngörülmeyen bu işlemlerde, bildirilen toplam işlem bedeli 5 trilyon 654 milyar TL'dir. 51'i Türkiye'de ve 173'ü yurt dışında olmak üzere, yabancı yatırımcıların 2021 yılında küresel düzeyde gerçekleştirmeyi planladıkları toplam 224 işlem ekonomik faaliyet alanlarına göre işlem bedeli baz alınarak sıralandığında, dünya genelinde yatırım yapılan sektörlerden öne çıkanlar şu şekildedir; finansal hizmetler, kimyasal ürünlerin imalatı, programcılık ve yayıncılık faaliyetleri, makine ve ekipman imalatı, temel eczacılık ürünleri imalatı. 2021 yılında Rekabet Kurulu, birleşme ve devralma işlemlerini son bildirim tarihinden ortalama 11 gün sonra karara bağlamıştır. Bu dönemde Rekabet Kurulu tarafından 2 işlem nihai incelemeye alınmış olup 3 işleme ise bildirim taraflarından alınan taahhütler çerçevesinde izin verilmiştir" açıklaması yapıldı.


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Türkiye Cumhuriyeti, Rekabet Kurumu, Yatırım, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi '2021 Yılı Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu' yayımlandı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: '2021 Yılı Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu' yayımlandı - Son Dakika
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