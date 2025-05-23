Rekabet Kurumu'ndan World Kredi Kartı'na Önemli Karar

Rekabet Kurumu, Yapı ve Kredi Bankası AŞ'nin World Kredi Kartı Programı'na ilişkin incelemesinde, programa üye bankaların kart ve yıllık üyelik ücretlerini belirleme özgürlüğünün kısıtlanmaması gerektiği ve programdan çıkan bankaların müşterilerinin kartlarını yenileriyle değiştirmesi için en az 9 ay süre tanınması gerektiği kararını verdi.

Rekabet Kurulu, World Kredi Kartı Programı ile ilgili bazı sözleşme maddelerinin 9 ay içinde değiştirilmesi veya sona erdirilmesi gerektiğine karar verdi. Aksi takdirde sözleşme taraflarına yasal işlem başlatılacak.

Rekabet Kurumu tarafından Yapı ve Kredi Bankası'nın Türkiye Vakıflar Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası ve Anadolubank ile yaptığı iş birliği sözleşmeleri üzerine yapılan incelemede bireysel muafiyetin geri alınmasının gerekli olup olmadığı değerlendirilmişti. Kurul, World Kredi Kartı Programı'na üye bankaların birbirlerinin program kapsamındaki üye iş yerlerine hizmet sunmasını, başka bir ortak markalı kart programına katılmalarını ve diğer programa üye bankaları hedef alacak şekilde reklam yapmalarını yasaklayan maddelerin bireysel muafiyetten yararlanabileceğine hükmetti. Ancak bazı maddelerin bankalar ve üye iş yerleri için geçiş engelleri oluşturduğuna dikkat çekildi. Bu kapsamda başka bir banka ile World üye ilişkisi devam eden iş yerlerine teklif sunma yasağının hizmet sağlayıcısını değiştirmek isteyen iş yerlerini kapsamayacak şekilde daraltılması gerektiği belirtilirken; World Programı'na üye bankaların kart ve yıllık üyelik ücretlerini belirleme özgürlüğünün kısıtlanmaması gerektiği vurgulandı. Kararda ayrıca World Programı'ndan çıkan bankaların müşterilerinin kartlarını yenileriyle değiştirmesi için en az 9 ay süre tanınması gerektiği ifade edildi. - ANKARA