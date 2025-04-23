Rekorların ardından gram altında sert düşüş - Son Dakika
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Ekonomi

Rekorların ardından gram altında sert düşüş

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Peş peşe rekor kıran altın fiyatları, yeni güne sert düşüşle başladı. Ons altın 3 bin 315 dolara çekilirken, gram altın 4 bin 60 lira seviyelerine kadar geriledi.

23.04.2025 10:18
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Uluslararası piyasalarda ons altının fiyatı yüzde 2 gerileyerek 3 bin 315 dolara kadar düştü. 22 Nisan'da 3 bin 500 dolar seviyesini test eden ons altın, bu düşüşle son haftalardaki kazançlarının önemli bir kısmını geri verdi.

GRAM VE ONS ALTIN FİYATINDA SON DURUM

Türkiye'de ise gram altın fiyatı, ons altındaki düşüşün etkisiyle yüzde 2'ye yakın değer kaybederek 4 bin 80 lira seviyesinin altını gördü. Dün (22 Nisan) 4 bin 290 lirayı aşarak tarihi zirvelere ulaşan gram altın, sabah saatlerinden itibaren düşüş eğilimine girdi.

KAPALIÇARŞI'DA SON DURUM

22 Nisan'da ons altının 3 bin 500 doları gördüğünde 4 bin 250 lirayı gören gram altın Kapalıçarşı'da 4 bin 273 liraya kadar çıktı. Bugün ise çıktığı yerden geri çekilen gram altın Kapalıçarşı'da 4 bin 171 liradan satılıyor.

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlar, bu tür hızlı geri çekilmelerin yatırımcı psikolojisi üzerinde belirleyici olduğuna dikkat çekerek, altın piyasasında dalgalanmaların bir süre daha sürebileceği uyarısında bulunuyor.

Rekorların ardından gram altında sert düşüş
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Ons Altın, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rekorların ardından gram altında sert düşüş - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • muhsin Şahin:
    Birileri yine kazandı....vatandaş kaybetti 1 0 Yanıtla
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