Rektör Ataç, üniversite sanayi iş birliği için girişimlerine devam ediyor

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, MCBÜ Yükseköğretim Vakfı Başkanı Rıza Akçalı ve Prof. Dr. Sezai Taşkın ile birlikte Manisa OSB'de güneş paneli üretim fabrikasını ziyaret ederek, staj imkanları, iş yeri uygulama eğitimi ve teknik konular hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Manisa OSB'de faaliyet gösteren fabrikanın Genel Müdürü Mehmet Doğan ile Satış ve Pazarlama Direktörü Mehmet Aybaş'tan güneş panel üretim tesisi ve güncel teknolojiler hakkında bilgi alan Rektör Ataç ve beraberindeki heyet, üniversite-sanayi iş birliği kapsamında gerçekleştirdikleri ziyaret kapsamında, staj imkanları, iş yeri uygulama eğitimi ve teknik konular hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Üniversite-sanayi iş birliğine önem verdiklerinin altını çizen Rektör Ataç, birlikte yürütülebilecek ortak çalışmalar konusunda da değerlendirmelerde bulunduklarını kaydetti. Ziyaret karşılıklı hediye takdimi ile sona erdi. - MANİSA