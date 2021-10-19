Renault'nun Slovenya fabrikası elektronik parça sıkıntısı sebebiyle 350 kişiyi işten çıkaracak

Renault'nun Slovenya birimi Revoz, tedarik sıkıntısı nedeniyle işçi çıkartacak. Firma yıl sonuna kadar 350 kişinin işine son verecek. Şirketten yapılan açıklamada, "Üretim günde 650 otomobilden 490 otomobile düşürülecek" diye belirtildi.
Açıklamada, "Otomobil endüstrisindeki belirsiz şartlar, esas olarak yarı iletken sıkıntısı ve bunun yanı sıra Kovid-19 sağlık kriziyle ilişkili veya endüstriyel parça ve ham madde pazarlarında ortaya çıkmakta olan diğer sıkıntıların bir sonucu." denildi.
Revoz, Slovenya'nın en büyük ihracatçıları arasında yer alıyor. Şirket halen 2.400 çalışana sahip. Twingo, Clio ve Smart gibi Renault'nun elektrikli ve benzinli modellerini üreten Revoz, 2020'de 140.000 adet olan otomobil üretiminin bu yıl 105.000 adete düşmesini bekliyor
Kaynak: Xinhua
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