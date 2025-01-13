Renault\'un Clio ve Megane Sedan\'ı ÖTV Muafiyetine Uygun

Ekonomi

Yeni ÖTV muafiyeti düzenlemesiyle getirilen en önemli şartlardan biri, yüzde 40 yerlilik oranı şartı olarak öne çıkıyor. Renault, Clio ve Megane Sedan modelleriyle yüzde 40 yerlilik oranı şartını sağlayan sınırlı sayıdaki markalar arasında yer aldığını açıkladı.

Yeni yıl öncesi Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile engelli bireylerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetine ilişkin yeni düzenlemeler getirildi. Bu düzenlemeler kapsamında, ÖTV muafiyetinden faydalanılabilecek otomobiller için yüzde 40 yerlilik oranı taşıma şartı getirildi. 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olarak uygulanan ÖTV muafiyetli araç üst limiti ise 1 Ocak 2025 itibarıyla 2 milyon 290 bin 200 TL olarak güncellendi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2024 yılında otomobil satışlarındaki yerli model payı yüzde 29 olarak gerçekleşmişti. İlgili düzenlemeyle yerli üretimin teşvik edilmesi ve yerlilik payının yükseltilmesi amaçlanıyor.

Otomobilin üretiminde kullanılan malzemelerin, parçaların ve iş gücünün yerli kaynaklardan sağlanmasıyla elde edilen yerlilik oranı, yeni düzenlemeyle birlikte özellikle Türkiye'de üretim yapan otomobil markaları açısından avantaj sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de aktif olarak üretim yapan Oyak Renault Otomobil Fabrikaları, yıllık 400 bine yakın üretim kapasitesiyle yerli üretime önemli katkılar sağlıyor. Markanın Clio ve Megane Sedan modelleri, yüzde 40 yerlilik oranını yakalayan sınırlı sayıdaki modeller arasında yer alıyor. Clio ve Megane Sedan, markanın Türkiye binek pazarındaki liderliğini pekiştiren önemli iki modeli arasında bulunuyor. Bu iki model, yıl boyunca gerçekleşen binek model satışlarında liderliği elinde bulunduran ilk üç model arasında konumlanıyor. Yeni çıkan kararla Clio ve Megane Sedan modellerinin, ÖTV muafiyetine yönelik en güçlü tercihler olarak öne çıkması bekleniyor.

MAİS Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, "Clio ve Megane Sedan, ürün gamımızın en çok satan modelleri olarak öne çıkıyor. Türkiye'nin severek kullandığı, binek satışlarının ilk üç sırasında yer alan bu iki modelimizi halihazırda caddelerde sıklıkla görüyoruz. Türkiye'de üretilen ve önemli yerlilik oranlarına sahip olan bu modellerimiz, ÖTV muafiyetine ilişkin yeni getirilen düzenlemelerle, engelli vatandaşlarımızın kullanımına sunulmaya devam edecek. Bu modellerimizle hem engelli vatandaşlarımızın ulaşım ihtiyaçlarına destek olmaya hem de yerli üretimin teşvik edilmesine katkıda bulunmaya devam edeceğimiz için mutlu ve gururluyuz" dedi.

Açıklamaya göre, benzin otomatik ve düşük yakıt tüketimine sahip hibrit motor seçenekleri bulunan Renault Clio, tüm versiyonlarıyla yeni ÖTV düzenlemelerine uygun modeller arasında yer alıyor. Megane Sedan; dinamik dış tasarımı, geniş iç mekanı, büyük bagaj hacmi ve kolay kullanımıyla Türkiye'deki birçok kesimin tercihi oluyor. Benzinli versiyonu için yüksek motor gücüne ulaşırken dizel otomatik versiyonu için düşük yakıt tüketimi sağlıyor. Renault Megane Sedan da Renault Clio gibi tüm versiyonlarıyla yeni ÖTV düzenlemelerini karşılayan modeller arasında bulunuyor. - İSTANBUL