Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, menkul kıymet gelirlerine uygulanan düşük stopaj oranları 31 Aralık 2025'e kadar uzatıldı. Böylece devlet tahvili, Hazine bonosu, kira sertifikası ve bazı yatırım fonları gelirlerinde vergi avantajı yıl sonuna kadar sürecek.
2006'da yürürlüğe giren düzenlemeyle bazı yatırım araçlarından elde edilen gelirlerde stopaj oranı düşürülmüştü. Normalde 31 Temmuz'da sona erecek olan bu indirimli oranlar artık yıl sonuna kadar geçerli olacak.
Devlet tahvili ve Hazine bonoları, Kira sertifikaları, Yatırım fonları (özellikle borsa yatırım fonları, konut ve varlık finansmanı fonları),Kar payı (temettü) dağıtımı yapılan şirketler ve yatırım ortaklıkları yıl sonuna kadar düşük stopaj oranından yararlanmaya devam edecek.
Devlet tahvili ve bono kazançlarında stopaj oranı yüzde 10 uygulanırken, borsa yatırım fonları, konut ve varlık finansmanı fonları yüzde 0 stopajdan faydalanıyordu. Kar payı gelirlerinde ise yüze 15'lik stopaj kesintisi sağlanıyor. Yatırımcılar yıl sonuna kadar bu oranlardan yararlanmaya devam edecek.
Bu uzatma sayesinde bireysel ve kurumsal yatırımcılar yıl sonuna kadar düşük vergi avantajlarından yararlanmaya devam edecek.
Son Dakika › Ekonomi › Resmi Gazete'de yayımlandı: Düşük stopaj oranı yıl sonuna kadar uzatılıyor - Son Dakika
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