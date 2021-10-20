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Resmi Gazete'de yayımlandı! TÜİK Veri Kalite Kontrol Kurulu oluşturuldu - Son Dakika

Resmi Gazete'de yayımlandı! TÜİK Veri Kalite Kontrol Kurulu oluşturuldu

20.10.2021 10:44
Resmi Gazete'de yayımlandı! TÜİK Veri Kalite Kontrol Kurulu oluşturuldu

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, Türkiye İstatistik Kurumu Veri Kalite Kontrol Kurulu oluşturuldu. Kurul, verilerin yayımlanmasına kadar geçen tüm süreçleri bilimsellik ve uluslararası standartlara uygunluk açısından izlemek, incelemek, değerlendirmek ve gerektiğinde yerinde kalite kontrol çalışmaları yapacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı'nın Veri Kalite Kontrol Kurulu Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Kurul, TÜİK başkanının görevlendireceği bir başkan yardımcısının başkanlığında, en az üç daire başkanı ve en az bir istatistik müşavirinden oluşacak. Kurul üyelerinin asli görevleri sona erdiğinde, Kurul üyeliği görevleri de kendiliğinden son bulacak. Kurulun üye sayısı 9'dan fazla olmayacak.

KURULUN GÖREVİ NE?

Kurul, merkez ve taşra teşkilatının istatistik çalışmaları ile resmi istatistik programında yer alan istatistiklerin üretimine yönelik alan çalışmaları ile diğer kayıtlardan başlayıp verilerin yayımlanmasına kadar geçen tüm süreçleri bilimsellik ve uluslararası standartlara uygunluk açısından izlemek, incelemek, değerlendirmek ve gerektiğinde yerinde kalite kontrol çalışmaları yapmak üzere oluşturuldu.

ÇALIŞMA GRUPLARI OLUŞTURULACAK

Kurulun çalışmalarına yardımcı olmak üzere, Başkanlık tarafından geçici veya sürekli çalışma grupları oluşturulabilecek. Çalışma grupları, kendilerine verilen görevle ilgili bir rapor hazırlayarak Kurul'a sunacak. Kurul kararları, Başkanlık kanalıyla ilgili birime veya kuruma/kuruluşa yazılı bildirilecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı! TÜİK Veri Kalite Kontrol Kurulu oluşturuldu

Türkiye İstatistik Kurumu, Gazete, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Resmi Gazete'de yayımlandı! TÜİK Veri Kalite Kontrol Kurulu oluşturuldu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Resmi Gazete'de yayımlandı! TÜİK Veri Kalite Kontrol Kurulu oluşturuldu - Son Dakika
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