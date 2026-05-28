Rheinmetall, Almanya'ya 2 bin askeri kamyon tedarik edecek

28.05.2026 13:44
Rheinmetall, 1 milyar 15 milyon avroluk siparişle Almanya'ya 2 binden fazla askeri kamyon tedarik edecek.

Alman savunma sanayi şirketi Rheinmetall, Almanya Silahlı Kuvvetlerine (Bundeswehr) 2 binden fazla askeri kamyon tedarik edeceğini duyurdu.

Rheinmetall'den yapılan açıklamada, şirketin Alman Silahlı Kuvvetlerine 2 binden fazla askeri lojistik kamyon tedarik etmek üzere 1 milyar 15 milyon avro değerinde sipariş aldığı belirtildi.

Söz konusu tedarik, Bundeswehr ile 2024 yılında imzalanan ve toplamda 6 bin 500 adede kadar aracı kapsayan mevcut çerçeve sözleşmesinin dördüncü aşamasını oluşturuyor.

Anlaşma kapsamında teslim edilecek korumasız lojistik araçlar, 4x4 (3,5 ton), 6x6 (5 ton) ve 8x8 (15 ton) olmak üzere üç farklı varyanttan oluşuyor.

Sipariş paketinde yaklaşık 1000 adet 8x8 kamyonun yanı sıra yine yaklaşık 1000 adet 4x4 ve 6x6 araç yer alıyor. Bu tedarikle, ulusal ve kolektif savunma kapsamında Alman ordusunun lojistik taşıma kapasitesi ile hareket kabiliyetinin artırılması hedefleniyor.

Teslimat bu yıl tamamlanacak

Askeri kamyonlar, Rheinmetall ile Volkswagen Grubu bünyesindeki MAN şirketinin ortak girişimi olan Rheinmetall MAN Military Vehicles GmbH (RMMV) tarafından üretilecek.

RMMV, araçların teslimatına bu yılın ilk yarısında başlayacak. Sipariş edilen araçların büyük kısmının 2026 yılı sonuna kadar ordu envanterine girmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

