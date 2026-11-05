Rheinmetall'in 2026 ciro hedefi Arminius ertelemesiyle 13,2 milyar avroya indi - Son Dakika
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Rheinmetall'in 2026 ciro hedefi Arminius ertelemesiyle 13,2 milyar avroya indi

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Rheinmetall, Arminius zırhlı araç projesindeki erteleme ve savunma tedarik kararlarındaki gecikmeler nedeniyle 2026 ciro hedefini yaklaşık 13,2 milyar avroya indirdi. Hisseleri yüzde 16,4 azalışla 838,6 avrodan işlem görüyor.

Alman savunma sanayi şirketi Rheinmetall, büyük savunma projelerindeki gecikmeler nedeniyle bu yılki kar ve ciro hedeflerini aşağı yönlü revize etti.

Rheinmetall, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını ve gelecek döneme yönelik tahminlerini açıkladı. Buna göre, Rheinmetall, Alman hükümetinin savunma tedarik kararlarındaki gecikmelerden olumsuz etkilendi.

Ağustos ayında milyarlarca avroluk F-126 fırkateyn programının durdurulmasının ardından, şimdi de şirketin savunma stratejisinin temel taşlarından biri olan "Arminius" zırhlı araç projesinde ertelemeye gidildi.

Alman Silahlı Kuvvetlerinin (Bundeswehr) Rheinmetall ve KNDS ortaklığıyla üretilen Boxer tipi zırhlı personel taşıyıcılarından farklı varyasyonlarda toplam 3 bin adede kadar sipariş vermeyi planladığı "Arminius" projesindeki takvim sapması, şirketin bütçe tahminlerini doğrudan etkiledi.

Ciro ve kar marjı hedefleri aşağı çekildi

Projelerdeki aksamalar nedeniyle Rheinmetall, 2026 yılı ciro hedefini daha önce öngörülen 13,7-14,2 milyar avro bandından yaklaşık 13,2 milyar avro seviyesine indirdi. Şirketin yıl sonu faaliyet kar marjı beklentisi de yüzde 19'dan yüzde 18,5'e çekildi.

Analistler, yılın bu kadar geç bir döneminde gelen aşağı yönlü revizyonun sürpriz olduğunu belirterek şirketin 2030 yılı için koyduğu 50 milyar avroluk orta vadeli ciro hedeflerinin de sorgulanmaya açıldığına dikkati çekiyor.

Üçüncü çeyrekte büyüme beklentilerin altında kaldı

Rheinmetall, bu yılın üçüncü çeyreğinde cirosunu yüzde 32 artırarak 3,15 milyar avroya yükseltse de bu rakam 3,3 milyar avroluk piyasa beklentisinin altında kaldı.

Temmuz-eylül döneminde şirketin faaliyet karı yüzde 62 artışla 553 milyon avroya ulaşırken, operasyonel kar marjı yüzde 14,8'den yüzde 17,5'e yükseldi. Şirketin bu dönemdeki sipariş alımı ise 2,89 milyar avro olarak gerçekleşti.

Bu gelişmeler şirketin DAX endeksinde işlem gören hisselerine de yansıdı. Dün günü 1003 avrodan tamamlayan Rheinmetall hissesi bugün 819 avroya kadar gerilemesinin ardından şu dakikalarda yüzde 16,4 azalışla 838,6 avrodan işlem görüyor.???????

Kaynak: AA
RheinmetallEkonomiDünyaSon Dakika

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