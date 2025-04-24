Rising City Fuarı Bursa'da Açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Rising City Fuarı Bursa'da Açıldı

Rising City Fuarı Bursa\'da Açıldı

Bursa Fuar Merkezi'nde yapı ve yaşam fuarı, 40 firmanın katılımıyla kapılarını açtı.

24.04.2025 14:24
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Yenilenen Bursa Fuar Merkezi'nde (BFM) KFA Fuarcılık tarafından düzenlenen ilk fuar olan Rising City Yapı ve Yaşam Fuarı kapılarını açtı. 27 Nisan'a kadar sektör profesyonellerini ağırlayacak olan fuar, konuttan yapı teknolojilerine, inşaat malzemelerinden mimari çözümlere kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren yaklaşık 40 firmayı bir araya getirdi.

Fuarın açılış törenine Bursa Valisi Erol Ayyıldız, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, İMSİAD Başkanı Şeref Demir, akademik oda başkanları ve sektör temsilcileri katıldı. 5 bin metrekarelik alanda yeni konseptiyle düzenlenen fuarda ayrıca 16 ülkeden 200'ün üzerinde yabancı alıcı da yer alıyor.

BFM'de yeni bir başlangıç

Fuarın açılışında konuşan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Fuar Merkezi'nde yeni bir dönemi başlattıklarını müjdeledi. KFA Fuarcılık'ın 2025 yılından itibaren BFM'de her yıl 20'nin üzerinde uluslararası fuar düzenlemeyi hedeflediğini belirten Başkan Burkay, "Bugün Rising City Yapı ve Yaşam Fuarımızın açılışını Sayın Valimiz ile birlikte gerçekleştirdik. Fuarcılık, ekonomiye önemli katkılar sunan stratejik bir alan. Özellikle üretim merkezi olan şehirler, fuarlar aracılığıyla ürünlerini dünya pazarlarına ulaştırma imkanı buluyor. Bursa'da hayata geçirdiğimiz bu fuarlar da hem kent hem de ülke ekonomisine ciddi katma değer sağlayan etkinlikler olmuştur." dedi.

"Dünya alıcılarını Bursa'da buluşturacağız"

KFA Fuarcılık'ın Türkiye'nin önde gelen fuar organizasyon şirketlerinden biri haline geldiğini vurgulayan Başkan Burkay, Rising City Yapı ve Yaşam Fuarı ile eş zamanlı olarak BFM'de Bursa Karavan Show'a da ev sahipliği yaptıklarını kaydetti. Başkan Burkay, BİFAŞ Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Vural'a teşekkür ederek, "Onlarla da burada çok güzel iş birliklerimiz var ve bu iş birliğimiz Karavan Show ile sınırlı kalmayacak. İnşallah, dünya genelindeki alıcıları burada Bursalı firmalarımızla bir araya getireceğiz." diye konuştu. Başkan Burkay, Rising City Yapı ve Yaşam Fuarı'nı nitelikli alım heyetleriyle desteklediklerini ifade ederek, fuarın hem katılımcılar hem de ziyaretçiler için verimli geçmesini diledi.

Bursa "Fuarlar Şehri" oluyor

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, fuarların Bursa'ya değer katan önemli organizasyonlar olduğunu söyledi. Bu çalışmaların Bursa'yı bir "fuarlar şehri" haline getireceğine inandığını belirten Ayyıldız, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve protokol üyeleri, açılışın ardından fuarda stant açan firmaları ziyaret ederek projeleri hakkında bilgi aldı. - BURSA

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Kaynak: İHA

Etkinlikler, Ekonomi, Turizm, bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rising City Fuarı Bursa'da Açıldı - Son Dakika

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