Rize-Artvin Havalimanı Mart Ayında 72 Bin 130 Yolcu Hizmet Verdi

Ekonomi

Türkiye'nin deniz dolgu üzerine yapılan ikinci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'nı, mart ayında 72 bin 130 yolcu kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Rize-Artvin Havalimanı'na ait uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

DHMİ verilerine göre, mart ayı içerisinde yurt içi 533, yurt dışı 5 olmak üzere toplam 538 uçuş gerçekleştirilen havalimanından 72 bin 130 yolcu yararlandı.

Havalimanından bu dönemde 448 ton yurt içi ve yurt dışı bagaj ve kargo taşıması yapıldı.

DHMİ, Ocak-Mart 2024 döneminde ise Rize-Artvin Havalimanı'nda uçak trafiğinin 1762, yolcu trafiğinin 239 bin 882 kişi, yük trafiğinin 1683 ton olarak gerçekleştiğini bildirdi.