Rize-Artvin Havalimanı'nda 1 Milyonuncu Yolcu Kutlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Rize-Artvin Havalimanı'nda 1 Milyonuncu Yolcu Kutlandı

Rize-Artvin Havalimanı\'nda 1 Milyonuncu Yolcu Kutlandı

Rize-Artvin Havalimanı, 2024 yılı Ocak ayından bu yana 1 milyonuncu yolcusunu ağırladı. Bugün düzenlenen etkinlikte 1 milyonuncu yolcu Osman Erkan'a hediyeler verildi.

23.11.2024 10:28  Güncelleme: 10:32
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Rize- Artvin Havalimanı'nda 2024 yılı ocak ayından buyana 1 milyonuncu olan yolcu için program düzenlendi.

14 Mayıs 2022 yılında hizmete açılan Rize - Artvin Havalimanı'nı 2024 yılı ocak ayından bu yana toplamda 1 milyon yolcu kullandı. Bugün 9.40 Rize- İstanbul uçuşuna denk gelen 1 milyonuncu yolcu için program düzenlendi. Düzenlenen programa Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Jan. Alb. Ali Güngör, Pazar Kaymakamı Hamza İnam'ın yanı sıra havalimanı personeli katıldı.

Düzenlenen programda 1 milyonuncu yolcu olan Osman Erkan'a çeşitli hediyeler verildi. 24 Kasım'ın Öğretmenler Günü olarak kutlanması ve Erkan'ın da öğretmen olması programa ayrı bir güzellik kattı.

Kız arkadaşını ziyaret için Artvin'in Arhavi ilçesinden İstanbul'a gitmek üzere havalimanına gelen Osman Erkan büyük bir şok yaşadığını dile getirerek "1 milyonuncu yolcu olma onurunu yaşadık. Hediyelerimi de aldım. Son derece şanslı olduğumu düşünüyorum. Aslında bu biletimi almaya vesile olan kız arkadaşım sayesinde oldu bu" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Rize-Artvin Havalimanı'nda 1 Milyonuncu Yolcu Kutlandı - Son Dakika

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