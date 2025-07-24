Rize'de Çay Fabrikalarına Denetim - Son Dakika
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Ekonomi

Rize'de Çay Fabrikalarına Denetim

Rize\'de Çay Fabrikalarına Denetim
24.07.2025 11:19
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Vali Baydaş, yaş çay taban fiyatının altında alım yapan fabrikalara denetim başlatıldığını duyurdu.

RİZE Valisi İhsan Selim Baydaş, kentte yaş çay taban fiyatının altında çay alımı yapan fabrikalarla ilgili denetimlere başlanıldığını belirterek, "Piyasa fiyatlarının zaman zaman taban fiyatın altına indiğini gözlemliyoruz. Bunu defterdarlığımız ve tarım müdürlüğümüz aracılığıyla çok sıkı denetlediğimizi ve denetleyeceğimizi, burada üreticinin zarar göreceği sürece müdahil olacağımızı ifade etmek istiyorum" dedi.

Doğu Karadeniz'de 1 milyon üretici aile tarafından gerçekleştirilen yaş çay hasadı 2'nci sürgünün toplanmasıyla devam ediyor. Çay toplama motorları ve makaslarla filizleri toplayıp satmak isteyen üreticiler, ÇAYKUR'un kapasitesinin üzerinde alım yapması sonrası özel sektöre yöneliyor. Özel sektör tarafından çeşitli sebeplerle taban fiyatın çok altında alım yapılması sonrası Rize Valiliği harekete geçti. Defterdarlık, tarım müdürlüğü, çevre şehircilik ve iklim değişikliği personelleri tarafından denetlenecek fabrikalara usule ve bildirime aykırı bir durum varsa, cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

'ÜRETİCİNİN ZARAR GÖRECEĞİ SÜRECE MÜDAHİL OLACAĞIZ'

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, kentte yaş çay taban fiyatının altında çay alımı yapan fabrikalarla ilgili denetimlere başlanıldığını duyurarak, üreticinin zarar göreceği sürece müdahil olacaklarını söyledi. Vali Baydaş, "Bakanlığımız ve ÇAYKUR Genel Müdürlüğümüz bir taban fiyat açıkladı ve bu rakam kamuoyunda memnuniyetle, hüsnükabul ile karşılandı. Açıklanan taban fiyat 25 lira 44 kuruştur. Taban fiyat üzerinden alımlar yapılıyor. Ancak özellikle makas kullanımından el motorlarına geçilmesiyle birlikte hasatlar çok hızlı şekilde yapılıyor. Bu da alım süreçlerini etkiliyor. Bu süreçlerden piyasa fiyatlarının zaman zaman taban fiyatın altına indiğini gözlemliyoruz. Bunu defterdarlığımız ve tarım müdürlüğümüz aracılığıyla çok sıkı denetlediğimizi ve denetleyeceğimizi, burada üreticinin zarar göreceği sürece müdahil olacağımızı ifade etmek istiyorum. Vatandaşımızın emeğidir. Vatandaşımızın emeğine karşılık olarak devletimiz bir fiyat açıklamıştır. Biz, bu rakamın aşağıya çekilmesine, vatandaşımızın emeğinin heba edilmesine fırsat vermeyeceğimizi ifade etmek istiyorum. Defterdarlık ekiplerimiz, tarım müdürlüğü ekiplerimiz gerekli denetimleri yapmaktadır. Bu konuda cezai müeyyideler de uygulanmakta, uygulanmaya başlanmıştır. Gördüğümüz ihbar aldığımız ve sahada denetimlerindeki hususlara dokunacağız. Buradaki yaptırımdan kastım şu. Biz denetimlerimizi yapacağız. O denetimlerimizde usule aykırı herhangi bir varsa cezalandıracağız" dedi.

Üreticileri ÇAYKUR'u takip etmelerini, düşük fiyatta çay satmamaları konusunda da uyaran Vali Baydaş, "Ben vatandaşlarımız biraz daha ÇAYKUR'u takip etmesini, ürününü çok ucuza verme cihetine gitmemesini tavsiye ediyorum. Genellikle bu; 'Bir an önce çayımı keseyim, teslim edeyim' düşüncesiyle hareket edildiğinde, fiyat dalgalanmaları yaşanıyor. Vatandaşlarımızın acele etmemesini, ürünlerini kıymetinde satmalarını, açıklanan fiyatın altında satış yapmamalarını tavsiye ediyoruz ki açıklanan fiyatın altında dalgalanmalar meydana gelmesin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Rize'de Çay Fabrikalarına Denetim - Son Dakika

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