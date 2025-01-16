Rize'de Fiterlik Kursu Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Rize'de Fiterlik Kursu Tamamlandı

Rize\'de Fiterlik Kursu Tamamlandı

Rize'de gemilerde çalışacak 18 öğrenci, 6 aylık kursu tamamlayarak sertifikalarını aldı.

16.01.2025 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de gemilerde çalışmak üzere Fiterlik Kursuna başlayan 18 öğrenciye sertifikaları verildi.

Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü, özel bir denizcilik şirketi, İŞKUR ve Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında imzalanan protokol kapsamında deniz ticaretinde çalışmak üzere gemi adamı yetiştirilmesi amacıyla açılan kurs tamamlandı. Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde aldıkları 6 aylık kursu tamamlayan 18 öğrenci sertifikalarını alarak gemi adamı olmaya hak kazandı. Gemide çalışma alanları genel itibariyle tamir olacak olan 18 öğrenciye kurs boyunca torna, tesviye ve kaynak, boru işlerini yapmaları için eğitimler verildi. Bunun yanı sıra kursiyerlere iş güvenliği ve sağlığı eğitimleri, yangın eğitimleri de verildi. Eğitimleri tamamlanarak gemilerde fiter olarak çalışmak üzere kurs bitiren olan 18 mezuna düzenlenen törenle sertifikaları dağıtıldı. - RİZE

Kaynak: İHA

Gemi Adamı, Denizcilik, Ekonomi, Eğitim, Yaşam, rize, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rize'de Fiterlik Kursu Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:23 Süper Lig’de bu haftadan itibaren yabancı VAR hakemleri görev yapacak Süper Lig'de bu haftadan itibaren yabancı VAR hakemleri görev yapacak
14:47 2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek 2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek
14:47 Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket
14:05 Disiplin kuruluna sevk edilen 5 teğmenin savunmaları başladı Disiplin kuruluna sevk edilen 5 teğmenin savunmaları başladı
13:48 Sahte içkiden ölen kişinin büfeden alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı Sahte içkiden ölen kişinin büfeden alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı
22:29 Cristiano Ronaldo’ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif Cristiano Ronaldo'ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
22:09 Joe Biden’dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi Joe Biden'dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi
21:50 İmzaların atılması an meselesi: Galatasaray’a Wilfried Zaha piyangosu vurdu İmzaların atılması an meselesi: Galatasaray'a Wilfried Zaha piyangosu vurdu
21:47 21 yıl sonra kritik ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara’da konuk edecek 21 yıl sonra kritik ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da konuk edecek
21:42 RTÜK, Zahide Yetiş’in programındaki skandala ilişkin inceleme başlattı RTÜK, Zahide Yetiş'in programındaki skandala ilişkin inceleme başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 16:13:21. #1.13#
SON DAKİKA: Rize'de Fiterlik Kursu Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.