Rize ekonomi haberi: Kivi Rize çayına alternatif olamadı - Son Dakika
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Rize ekonomi haberi: Kivi Rize çayına alternatif olamadı

10.10.2022 00:57
Rize ekonomi haberi: Kivi Rize çayına alternatif olamadı

Rize yerel ekonomi haberine göre Rize'de geçtiğimiz yıllarda çaya alternatif olarak üretilmeye çalışılan kivi çayın yerini alamadı.

Rize'de geçtiğimiz yıllarda çaya alternatif olarak üretilmeye çalışılan kivi çayın yerini alamadı.

Bir zamanlar çaya alternatif olarak düşünülen, uğrunda çaylık arazilerin dahi kivi bahçelerine dönüştürüldüğü çayın başkenti Rize'de beklenen olmadı. Karadeniz bölgesinde yetişebilen ve getirisi iyi olduğu için ekimlerine başlanan kivi Rize'de 4 bin dekar alanda dikildi. 6 bin tonluk üretimi ile Türkiye'de 4. sırada yer alan Rize'de yine de kivi çayın yerini alamadı. Hal böyle olunca ise yüksek getirisi olan kivi çayın yerini alamayacağı için sadece üreticilere ek getiri kaynağı oluyor.

"Rize kivi üretimde Türkiye'de 4. sırada"

Kivinin Rize çayına bir alternatif olamayacağını fakat üreticiler için bir ek gelir olabileceğini ifade eden Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Akbulut, "Türkiye'de kivi üretim alanlarının son 5 yıla baktığımızda yüzde 35 artış göstererek 33 bin dekara çıktığını görüyoruz. Türkiye'de gene kivi üretiminde son 5 yılda yüzde 70 oranında artarak 79 bin tona çıktığını görüyoruz. Bu anlamda kivi üretiminde en önemli ilimiz Yalova iken Rize ili de son üretimleriyle 4 bin dekar alanda 6 bin tonluk üretimiyle Türkiye'de 4. sırada yer alıyor. Biz baktığımızda en çok üretimin Karadeniz ve Marmara bölgesinde olduğunu görüyoruz. İklimsel koşulların uygunluğu nedeniyle ve üreticilerimin yetiştirme anlamında cezbettiği bir ürün" dedi.

"Kivi fındık ve çaya alternatif ürün olamaz"

"Biz kiviyi taze tüketim yerine kurutarak, dondurarak veya meyve suyuna işleyebiliyoruz" diyen Akbulut "Sağlık açısından değerli bir ürünümüz. Son yıllarda çay ve fındıkla birlikte değerlendirildiğinde biz şöyle bir yorum yapabiliriz. Tarımsal ürünlerden olan çay ve fındığa baktığımızda çayın 1 milyon 400 bin ton yaş çay üretimi ile Dünya'da 5. sırada yer alıyoruz. Fındıkta da üretimde dünya birincisiyiz. Biz aynı zamanda kivide de 79 bin ton üretim ile dünyada 7. sıradayız. Bu anlamda birbirleriyle bir alternatif olur değerlendirilmesinde biz şunu diyebiliriz, fındık ve çay ülkemiz için vazgeçilmez tarımsal ürünlerdir. Bu anlamda biz bu ürünlerden vazgeçemeyiz. Bunlarla ilgili bir alternatif arayamayız. Kivi bölgemiz ve ülkemiz için önemli bir ürün. Bu yüzden kivi fındık ve çaya alternatif olamaz ama ek gelir getirici bir ürün olarak geliştirilmesi gerekir" şeklinde konuştu. - RİZE

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Kaynak: İHA

Karadeniz, Türkiye, Kivi, Rize, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rize ekonomi haberi: Kivi Rize çayına alternatif olamadı - Son Dakika

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