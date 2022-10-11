Rize haberi | Rize Valisi Çeber: "Lojistik Merkez Rize'yi en önemli ticaret merkezlerinden biri yapacak" - Son Dakika
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Rize haberi | Rize Valisi Çeber: "Lojistik Merkez Rize'yi en önemli ticaret merkezlerinden biri yapacak"

11.10.2022 11:42

Rize gelişmesine göre Rize Valisi Çeber: "Lojistik Merkez Rize'yi en önemli ticaret merkezlerinden biri yapacak"RİZE Rize'nin İyidere ilçesinde yapılacak Lojistik Merkezi projesinin dolgu çalışmaları sürdüğü ve dolgu çalışmalarının yüzde 30'unun tamamlandığı bildirildi.

Rize Valisi Çeber: "Lojistik Merkez Rize'yi en önemli ticaret merkezlerinden biri yapacak"

RİZE Rize'nin İyidere ilçesinde yapılacak Lojistik Merkezi projesinin dolgu çalışmaları sürdüğü ve dolgu çalışmalarının yüzde 30'unun tamamlandığı bildirildi.

İyidere ilçesinde 20 milyon ton deniz dolgusunun üzerine yapılacak olan Lojistik Merkezi projesinin dolgu çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Deniz dolgusu üzerine kurulacak olan projenin dolgu çalışmalarında bugüne kadar, günde 20 bin ton malzeme denize dökülerek toplamda 5 milyon ton taş ile dolduruldu. 1 milyar 370 milyon TL'ye mal olacak proje 2023 yılının sonunda tamamlanması bekleniyor. Lojistik Limanın faaliyete geçmesiyle beraber yılda 3 milyon ton kargo, 8 milyon ton dökme yük, 100 bin ton konteyner taşımacılığıyla bölge ticaretine yılda 200 milyon dolar, yan istihdama ise 450 milyon dolar katkı sağlayacak.

"Lojistik merkezimiz Türkiye'yi Orta Asya'ya bağlayan en önemli ticaret merkezlerinden biri olacak"

Lojistik merkezinin tamamlanması ile Türkiye'yi Orta Asya'ya bağlayan en önemli ticaret merkezlerinden biri haline geleceğini belirten Rize Valisi Kemal Çeber, "Lojistik Liman sahamızda çalışmalar planlandığı gibi devam ediyor dolgu işlemlerinde yüzde 30 seviyesini aştık. Oradaki hassasiyetimiz dolgu malzememiz belli bir mesafeden geldiği için can güvenliğini öncelediğimiz için önce güvenlik diyerek hızdan ziyade güvenliği öne alıyoruz. Planlandığı süre içerisinde tamamlamaya gayret ediyoruz. Lojistik merkezimiz bittiği zaman Türkiye'yi Orta Asya'ya bağlayan en önemli Ticaret merkezlerinden biri olacak. İlk açıldığında 2 bin sonra çarpanlarıyla beraber 20 bin kişinin istihdam edildiği çok ciddi bir ticaret ve sanayi faaliyetinin yürütüldüğü bir merkez olacak" ifadelerini kullandı.

"Organize sanayimizin ilk etabındaki bütün parseller doldu"

Organize sanayisinin ilk etabında bütün parsellerin dolduğunu söyleyen Vali Çeber, "Gümrük Müdürlüğü başta olmak üzere Rize içerisindeki bazı kurumları da oraya taşıyacağız. Lojistik merkezine entegre olarak Güneyce'de ki kadar tespiti yapılmış olan endüstriyel alanda faaliyetler buranın doğasına ve hassasiyetlerine uygun olarak devam ettirilecek. Organize sanayimizin ilk etabındaki tüm Parseller doldu. 2. etabında ise kamulaştırması yüzde 97 seviyesinde. Önümüzdeki sene orada da parsel tahsislerine başlayacağız. 23 parsellerimizde orada olacak. İstihdamımıza, turizmimize, sermayemize ve ticaretimize katkı sağlayacak" şeklinde konuştu.

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İYİDERE LOJİSTİK LİMAN PROJESİ'NDE DENİZ DOLGUSUNUN YÜZDE 30'U TAMAM İYİDERE LOJİSTİK LİMAN PROJESİ'NDE DENİZ DOLGUSUNUN YÜZDE 30'U TAMAM Rize haber | Rize Valisi Çeber: 'Lojistik Merkez Rize'yi en önemli ticaret merkezlerinden biri yapacak' Rize haber | Rize Valisi Çeber: 'Lojistik Merkez Rize'yi en önemli ticaret merkezlerinden biri yapacak'
Kaynak: İHA

Orta Asya, Türkiye, Rize, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rize haberi | Rize Valisi Çeber: 'Lojistik Merkez Rize'yi en önemli ticaret merkezlerinden biri yapacak' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize haberi | Rize Valisi Çeber: "Lojistik Merkez Rize'yi en önemli ticaret merkezlerinden biri yapacak" - Son Dakika
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