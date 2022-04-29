Rize'nin ihracatı ilk çeyrekte yüzde 35 artarak 44,2 milyon dolara ulaştı - Son Dakika

Rize'den 2022'nin ilk çeyreğinde Çin başta olmak üzere 40 ülkeye 44 milyon 214 bin 953 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, kentten Ocak-Mart 2022 döneminde 33 bin 325 tonluk ihracat karşılığı 44 milyon 214 bin 953 dolar kazanç sağlandı.

Yılın ilk 3 ayındaki ihracat, 22 bin 591 ton ürün karşılığı 32 milyon 665 bin 808 dolar gelir elde edilen 2021'in aynı dönemine göre miktarda yüzde 48, değerde yüzde 35 arttı.

Çin, Bulgaristan ve Gürcistan en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu.

Rize'den 3 ayda Çin'e 18 milyon 154 bin 376, Bulgaristan'a 7 milyon 429 bin 195 ve Gürcistan'a 5 milyon 518 bin 509 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Vietnam, Beyaz Rusya, Zambia, Birleşik Arap Emirlikleri, Kanada, Pakistan, İtalya, Arnavutluk, İsviçre, Japonya, Libya ve Portekiz'e de ürün satıldı.

Maden ve metaller ilk sırada

Kentten yılın ilk çeyreğinde 22 sektörden ihracat yapıldı.

Maden ve metaller, su ürünleri ve hayvancılık mamulleri ile yaş meyve ve sebze ürünleri en fazla dış satım yapılan sektörler oldu.

Rize'den yılın 3 ayında 31 milyon 61 bin 487 dolarlık maden ve metaller, 4 milyon 176 bin 120 dolarlık su ürünleri ve hayvancılık mamulleri ile 2 milyon 144 bin 786 dolarlık yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirildi.

Belçika, Almanya ve ABD'ye de çay ihraç edildi

Kentten yılın ilk çeyreğinde 14 ülkeye 592 ton karşılığında 1 milyon 447 bin 547 dolarlık çay satıldı.

Çay ihracatında da Belçika, Almanya ve ABD en fazla dış satımı yapılan ülkeler oldu.

Rize'den ilk 3 ayda Belçika'ya 797 bin 979, Almanya'ya 139 bin 463 ve ABD'ye de 107 bin 893 dolarlık çay ihraç edildi.

Kentten geçen yılın aynı döneminden farklı Birleşik Arap Emirlikleri, Kanada, Ukrayna, Azerbaycan- Nahçıvan, Arnavutluk ve Malta'ya çay satıldı.

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, kentin ihracat potansiyeli artışının devam ettiğini söyledi.

Özellikle lojistik tedarikte Kafkasya Bölgesi ve Rusya Federasyonu ülkelerine yakınlık avantajı olan Rize'nin bu potansiyelinin son yıllarda ön plana çıkmasıyla ihracat hacminin artış trendini sürdürdüğünü belirten Kalyoncu, "Bu kapsamda da ilerleyen günlerde çok daha güzel rakamların yakalanacağına inanıyoruz." dedi.