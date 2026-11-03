Rize'de balık tezgahında güncel tablo: Palamut tanesi 100 lira, gözler hamside - Son Dakika
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Rize'de balık tezgahında güncel tablo: Palamut tanesi 100 lira, gözler hamside

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Rize\'de balık tezgahında güncel tablo: Palamut tanesi 100 lira, gözler hamside
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Karadeniz'in balık sezonunda Rize'deki tezgahlarda palamut tanesi 100 liradan alıcı buluyor. Sezon boyunca bol çıkan ve fiyatı 50 liraya kadar düşen palamuttan vatandaşlar kışlık stok yaptı. Kilogramı istavrit ve mezgitte 200, hamside 150-200 lira olan tezgahlarda balıkçılar, soğuk havalarla birlikte hamsinin bollaşmasını umuyor.

Rize'de palamudun tanesi 100 liradan alıcı bulurken, balıkçılar sezonun ilerleyen döneminde hamsi bolluğu yaşanmasını bekliyor.

TEZGAHLARDA GÜNCEL BALIK FİYATLARI

Kent merkezindeki balıkçı tezgahlarında palamudun tanesi 100 liradan satılırken, istavrit ve mezgitin kilogramı 200, barbunun 150, çupranın 500, sarganın 300, hamsinin ise 150 ila 200 lira arasında değişiyor.

Balıkçı Gökhan Uzman, AA muhabirine, bu sezon palamudun bol olduğunu ve vatandaşların palamuda doyduğunu söyledi.

VATANDAŞ KIŞLIK STOK YAPTI

Geçen yıl palamut avının beklentilerin altında kaldığını hatırlatan Uzman, bu sezon fiyatların 50 liraya kadar gerilediğini, vatandaşların kasa kasa palamut alarak kışlık stok yaptığını belirtti.

GÖZLER HAMSİDE

Uzman, palamudun tanesinin şu anda 100 liradan satıldığını aktararak, "Havaların soğumasıyla yerini hamsiye bırakacaktır diye ümit ediyoruz. Halkımız hamsiyi özledi. Biraz da hamsi yesinler, palamuta doydular." dedi.

Balık alışverişi yapan Kenan Er de palamut fiyatlarının uygun olduğunu belirterek, "Palamut biraz azaldı ama fiyatlarımız yine normal. 100 liraya palamut alıyoruz. Bu sene palamut boldu, şükrediyoruz. Vatandaş da memnun, satan da memnun, tutan da memnun." diye konuştu.

Kaynak: AA
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