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Rizeli balıkçılar ağlarının ve teknelerinin bakımlarını sürdürüyor

RİZE - Denizlerde av yasağının 15 Nisan'da başlamasıyla birlikte Rizeli balıkçılar karaya çıkardıkları tekne ve ağlarını gelecek sezon için onarım yapıyor.

1 Eylül 2023 tarihinde 'vira bismillah' diyerek denizlere açılan balıkçılar, 15 Nisan 2024 tarihinde denizlerde, endüstriyel avcılık yapan gırgır ve trol tekneleri için av yasağının başlamasıyla gemilerini limanlara yanaştırdı. Balıkçılar, teknelerini karaya çıkartarak bakım onarım işlemlerine başladı. Gelecek sezon için hazırlık yapan balıkçılar, şimdiden ağlarını ve teknelerini tamir etmeye başladı. Yeni av sezonu 1 Eylül 2024 tarihinde başlayacak.

Sezonun bitmesiyle birlikte gemi ve ağlarda bakım yaparak yeni sezona yetiştirmeye çalıştıklarını belirten Emrullah Turan, "Yeni sezona hazırlık yapıyoruz. Ağlardan başladık. Sonrasında tekneleri karaya çekeceğiz. Sezon başlayana kadar yetiştirmeye çalışacağız. Yetişmesi için gecede çalışıyoruz. Yetiştirmek zorundayız. Bu sezon iyi geçti. Hamsi açısından iyi geçti. İstavrit biraz küçük kaldı. Fakat hamsi çok şükür iyiydi. Aynı zamanda masraflar çok yükseldi. Keşke biz çok iyi kazanabilsek de tayfaya 100 bin verebilsek. Balıklar satışa gönderildiğinde yüzde 10-12 komisyon kesiliyor. Bunun vergisi var. Her şeyin fiyatı çok yukarı çıktı. Çok şükür ki bu sezon iyi geçti. Ayakta kalabildik ama bir dahaki sezona bakacağız. Haziran-Temmuz aylarında palamutun olabileceğini görürüz" şeklinde konuştu.