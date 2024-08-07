Roblox.com Türkiye'de Erişime Kapatıldı

Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, çevrim içi oyun platformu Roblox.com'un Türkiye'de erişime kapatılmasının, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararıyla yapıldığını belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Roblox.com'un erişime kapatılmasına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Çevrimiçi oyun platformu Roblox'un ülkemizde erişime kapatılması kararı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararı iledir. Karar UYAP'ta yayınlanması sonucunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından uygulanmıştır." ifadesi kullanıldı.