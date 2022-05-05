Robotex Türkiye, öğrencileri Antalya'da buluşturacak - Son Dakika
Üye Girişi

Robotex Türkiye, öğrencileri Antalya'da buluşturacak

05.05.2022 10:47
Robotex Türkiye, öğrencileri Antalya'da buluşturacak

Uluslararası Robotex 2022'nin bir ayağı olan Robotex Türkiye, 7-8 Mayıs'ta Antalya'da yapılacak.

Uluslararası Robotex 2022'nin bir ayağı olan Robotex Türkiye, 7-8 Mayıs'ta Antalya'da yapılacak.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odasının ana partnerliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi'nin desteği ile ilki 2019'da düzenlenen festival, küresel salgın sürecinde çevrim içi yapılan yarışmaların ardından, bu yıl yeniden yüz yüze gerçekleştirilecek.

Yerli yabancı 700'den fazla öğrencinin ve 187 takımın katılımıyla 15 kategoride yarışmaların yapılacağı festivale, 2 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor.

Festivalde, Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar, Elektrik-Elektronik ve Makine Bölümü öğrencilerinden oluşan teknoloji girişimcileri, Ar-Ge aşamasında bulunan sürücüsüz araç ROTA Otonom'u sergileyecek.

Ayrıca Robotex Türkiye'de dereceye giren takımlar, kasımda Estonya'nın başkenti Tallin'de düzenlenecek Uluslararası Robotex 2022'ye katılmaya hak kazanacak.

Festivalin kurucularından Zülal İnan, yaptığı açıklamada, hem Antalya hem de Türkiye için robotik, bilişim, teknoloji, inovasyon, fütürizm ve girişimcilik alanında kendini geliştirmek isteyen öğrenciler için önemli bir fırsat sunulduğunu belirtti.

Robotex Türkiye, hafta sonu Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

YORUMLAR
500
Türkiye'de koronavirüs'te bugün: 7 kişi daha hayatını kaybetti, bin 132 yeni vaka tespit edildi Türkiye'de koronavirüs'te bugün: 7 kişi daha hayatını kaybetti, bin 132 yeni vaka tespit edildi Son 24 saatte korona virüsten 7 kişi hayatını kaybetti Son 24 saatte korona virüsten 7 kişi hayatını kaybetti

Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Robotex Türkiye, öğrencileri Antalya'da buluşturacak - Son Dakika


Son Dakika
10:53 Kanada hükümeti resmen onayladı! Uzayda suç işleyenler cezasını Dünya'ya dönünce çekecek
10:50 Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler yaşandı? Çınar, Defne'den ayrıldı mı?
10:35 Buldozer lastiği patladı: 2 kişi hayatını kaybetti
10:31 Çocuklardan birini mahallede sürükledi, kalan 4 çocuk ise pencereden çığlık atarak yardım istedi
10:29 16 ülkede görülen "gizemli hepatit" virüsü Türkiye'de var mı? Uzmanlar yanıtladı
10:24 Mayıs ayında kira zam oranı belli oldu: Kira zammı % 34,46'yı geçemeyecek
10:21 Fiyatlar artınca balkonlar bostan oldu! Herkes domates, biber ekmeye başladı
10:16 Engelli işçi bayramda bilet bulamadı, işe gidemeyince kovuldu! Yargıtay işçiyi haklı buldu
10:13 Bilim Kurulu üyesinden maske açıklaması: Haziranda tüm kısıtlamaların kaldırılmasını bekliyoruz
10:10 TÜİK'in tespit ettiği enflasyon oranı yıllık yüzde 69,97 olarak açıklandı: Nisan ayı enflasyonu 7,25 oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 10:58:28. #1.13#
SON DAKİKA: Robotex Türkiye, öğrencileri Antalya'da buluşturacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement