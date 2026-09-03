Roche İlaç Türkiye'de İletişim Ortağı Hatırnaz, İletişim Liderliğine atandı - Son Dakika
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Roche İlaç Türkiye'de İletişim Ortağı Hatırnaz, İletişim Liderliğine atandı

Roche İlaç Türkiye\'de İletişim Ortağı Hatırnaz, İletişim Liderliğine atandı
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Hande Hazinedaroğlu Hatırnaz, Roche İlaç Türkiye'de İletişim Lideri görevine getirildi. Hatırnaz, 17 Ağustos itibarıyla Hasta Değeri, Pazara Erişim ve İletişim Lideri'ne bağlı çalışacak. 15 yılı aşkın iletişim deneyimiyle kurumsal iletişim ve kriz yönetimi gibi alanlarda sorumluluk üstlenecek.

Roche İlaç Türkiye'de İletişim Ortağı olarak görev yapan Hande Hazinedaroğlu Hatırnaz, şirketin İletişim Lideri görevine getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Roche İlaç Türkiye'de çalışanların gelişimini ve organizasyon içindeki kariyer yolculuklarını destekleyen yaklaşım doğrultusunda üst düzey atama gerçekleştirildi.

Nisan 2022'den bu yana Roche İlaç Türkiye'de İletişim Ortağı olarak görev yapan Hande Hazinedaroğlu Hatırnaz, 17 Ağustos itibarıyla yeni görevine atandı.

Hatırnaz, yeni görevinde doğrudan şirketin Hasta Değeri, Pazara Erişim ve İletişim Lideri'ne bağlı çalışacak.

Sabancı Üniversitesi Kültür Çalışmaları Bölümü mezunu olan Hatırnaz, Galatasaray Üniversitesinde İletişim Stratejileri ve Halkla İlişkiler alanında yüksek lisansını tamamladı.

Sağlık, ilaç, sivil toplum ve B2B sektörlerinde 15 yılı aşkın stratejik iletişim deneyimine sahip olan Hatırnaz, kariyeri boyunca Dünyagöz Hastaneler Grubu, Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Türkiye Organ Nakli Vakfı gibi kurumlarda iletişim ve pazarlama alanlarında çeşitli görevler üstlendi.

Hatırnaz, kariyerinin devamında Weber Shandwick bünyesinde Müşteri Deneyimi Direktörü olarak görev yaparken, sağlık alanında önde gelen küresel markaların entegre iletişimini, kriz ve liderlik stratejilerini yönetti.

Roche İlaç Türkiye'de kurumsal iletişim, kriz yönetimi, iç iletişim ve kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarının yanı sıra bölgesel ölçekte yürütülen çeşitli iletişim süreç ve projelerinde de aktif sorumluluklar üstlenen Hatırnaz, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) ile Professional Women's Network İstanbul (PWN İstanbul) işbirliğinde, UNSDSN Turkey ve Awen for US ortaklığıyla hayata geçirilen "Sağlığa Yön Verecek Kadın Liderler" programını da tamamladı.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Roche İlaç Türkiye'de İletişim Ortağı Hatırnaz, İletişim Liderliğine atandı - Son Dakika

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