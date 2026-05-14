Roche, PathAI'ı Satın Alıyor

14.05.2026 14:16
Roche, yapay zeka destekli PathAI'i satın alarak dijital patoloji alanında devrim yaratmayı hedefliyor.

Roche, dijital patoloji ile patoloji laboratuvarları ve biyofarma endüstrisine yönelik yapay zeka destekli teknolojiler geliştiren ABD merkezli PathAI'ı satın almak üzere anlaşma imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yapay zeka destekli tanı teknolojilerinde yeni bir dönemin hedeflendiği anlaşma kapsamında Roche, PathAI'ın gelişmiş yapay zeka analiziyle desteklenen Görüntü Yönetim Sistemi'ni (IMS) kendi dijital patoloji portföyüyle birleştirerek laboratuvar verimliliği ile klinik tedavi geliştirme süreçlerini dönüştürmeyi amaçlıyor.

İşbirliğiyle yeni biyo-belirteçlerin keşfinin hızlandırılması, yenilikçi tanı çözümlerinin geliştirilmesi ve sağlıkta kişiselleştirilmiş tedavi yaklaşımlarına geçişin desteklenmesi hedefleniyor.

Roche ve PathAI arasında 2021'de başlayan, 2024'te ise yapay zeka destekli eşlenikçi tanı algoritmalarının geliştirilmesini de kapsayacak şekilde genişletilen işbirliğinin devamı niteliğindeki satın alımın, yılın ikinci yarısında tamamlanmasının ardından PathAI'ın Roche Diagnostik organizasyonu bünyesinde faaliyet göstermesi planlanıyor.

Birleşmenin, manuel süreçlerin yapay zeka destekli ve tam entegre dijital iş akışlarına dönüşümünü mümkün kılan dijital patoloji alanında Roche'un konumunu daha da güçlendirmesi hedefleniyor.

Dijital patoloji, doku örneklerinin yüksek çözünürlüklü dijital görüntülere dönüştürülmesini sağlayarak patologların yapay zeka araçlarından faydalanmasına, tanı süreçlerinin desteklenmesine ve hastalara daha hızlı sonuç sunulmasına imkan tanıyor.

PathAI'ın yazılım arayüzü, gelişmiş analiz ve iş akışı yetkinliklerini dijital patoloji laboratuvarlarına entegre eden kullanıcı dostu ve verimli bir çözüm olarak öne çıkıyor. Hızla büyüyen patoloji pazarında Roche'un söz konusu çözümü küresel ölçekte yaygınlaştırması amaçlanıyor.

Öte yandan PathAI'ın klinik araştırma desteği ve yapay zeka tabanlı çözümleri, Roche'un eşlenikçi tanı alanındaki uzmanlığını tamamlayacak.

İki yapının bir araya gelmesiyle yeni biyo-belirteçlerin, potansiyel ilaç hedeflerinin ve yenilikçi tanı araçlarının geliştirilmesinin hızlandırılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Roche Diagnostik Üst Yöneticisi (CEO) Matt Sause, dijital patolojinin kanserin hassas şekilde tanılanmasını güçlendirme ve hekimlerin hastalar için daha kişiselleştirilmiş tedavi planları oluşturmasını destekleme potansiyeli taşıdığını belirtti.

Sause, "PathAI'ın Roche Diagnostik bünyesine katılmasıyla, onların sektör lideri dijital patoloji araçlarını, onkoloji tanısındaki güçlü çözümlerimizle bir araya getirerek sağlık profesyonellerine daha kapsamlı içgörüler sunmayı ve dünya genelindeki hastalar için daha iyi sonuçlar elde edilmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

PathAI CEO'su ve Kurucu Ortağı Andy Beck de Roche ile güçlerini birleştirmenin PathAI için yeni bir dönemin başlangıcını temsil ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu işbirliği sayesinde yapay zeka destekli patoloji çözümleriyle hasta sonuçlarını iyileştirme misyonumuzu çok daha geniş ölçekte ve hızlı şekilde hayata geçirme fırsatı bulacağız. Roche'un küresel altyapısı ve uzmanlığı, dijital tanı teknolojilerimizi dünya çapında daha fazla hastaya ulaştıracak."

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
