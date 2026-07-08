ROKETSAN ASSAN Group'u Satın Aldı - Son Dakika
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ROKETSAN ASSAN Group'u Satın Aldı

08.07.2026 18:26
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ROKETSAN, ASSAN Group'un savunma varlıklarını 471 milyon dolara satın alarak büyüme hedefliyor.

ROKETSAN, mühimmat, havan ve roket sistemleri gibi alanlarda üretim yapan ASSAN Group'un tüm savunma sanayisi varlıklarını satın aldı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun açtığı ihale sonunda ROKETSAN, 471 milyon dolar bedelle ASSAN Group'un savunma sanayisi varlıklarının yeni sahibi oldu.

Alınan bilgiye göre ROKETSAN, satın almanın ardından yüzde 100 iştiraki olarak kurulacak şirket üzerinden bu tesisleri işletecek. Var olan tesislere yönelik yeni yatırım, teknoloji ve altyapı transferi yapacak.

Tesislerde Mk serisi uçak bombaları, 107 ve 122 mm roketler, GPS ve güdüm teknolojileri, 155 mm güdümlü obüs mühimmatı, kimyasal patlayıcı üretimi gibi bir dizi üretim gerçekleştirilecek.

ROKETSAN, son dönemde adından söz ettiren TAYFUN dahil tüm balistik füzelerin harp başlıklarının üretimini de burada sürdürecek.

ROKETSAN, yapacağı yatırımlarla var olan kabiliyetleri önemli ölçüde artıracak. Bununla beraber tesislerin istihdama katkısı da büyüyecek.

Tüm bu faaliyetlerle kurulacak şirketin kısa sürede Türk savunma sanayisine önemli katkı sağlaması ve uluslararası pazarlarda adından söz ettirmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Roketsan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ROKETSAN ASSAN Group'u Satın Aldı - Son Dakika

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