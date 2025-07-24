Roketsan IDEF 2025'te Millileştirme Mutabakatı İmzaladı - Son Dakika
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Ekonomi

Roketsan IDEF 2025'te Millileştirme Mutabakatı İmzaladı

24.07.2025 11:42
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Roketsan, IDEF 2025'te işbirliği yaptığı firmalarla millileştirme mutabakatı imzaladı.

Roketsan, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) bugüne kadar işbirliği yürüttüğü firmalar ile "Millileştirme Çalışmaları Mutabakat Zaptı" imzalayarak bu alandaki faaliyetlerini bir adım daha ileriye taşıdı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor.

IDEF 2025 kapsamında Roketsan; Armsto Konnektör, Asil Çelik, Sensorsan Sensör Teknolojileri, Iveo Elektronik Savunma Sistemleri, Korel Elektronik ve Pavezyum Kimya firmaları ile "Millileştirme Çalışmaları Mutabakat Zaptı" imzaladı.

Törende, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Roketsan Tedarik Zinciri ve Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Halid Bulut ve ilgili firmaların yöneticileri yer aldı. Roketsan, "Millileştirme bir tercih değil, geleceğimiz için zorunluluktur" şiarıyla bu alandaki faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Roketsan'ın geçen yıl kullanıma açtığı "Yarın için Yüksel" platformu da millileştirme hamlesinde önemli rol oynuyor. Tedarikçi adayı firmalar, platforma "www.yarinicinyuksel.com.tr" adresi üzerinden başvuru yapabiliyor.

Millileştirme çalışmalarının etkinliğini artırmak, tedarikçi ilişkilerini ve potansiyel tedarikçiler ile ekosistemi güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen platform, tedarik risklerini ve yurt dışına olan bağlılığı en aza indirebilmek için kurulmuş olan bir paylaşım platformu olarak konumlanıyor.

Roketsan Tedarik Zinciri ve Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Halid Bulut ise Roketsan olarak tedarik süreçlerinde dışa bağımlılığı azaltmak ve daha da bağımsız bir noktaya gelebilmek adına millileştirme çalışmalarına hız kesmeden devam etmenin oldukça önemli olduğunu söyledi.

Hem millileştirme çalışmalarını kapsamlı şekilde yürütebilmek hem de bir iyi niyet göstergesi olarak ilgili mutabakatları imzaladıklarını aktaran Bulut, "Roketsan bünyesinde millileştirme çalışmaları kapsamında ilk kez imzaladığımız bu mutabakatların hayırlı olmasını diliyor, diğer paydaşlarımızı da bu önemli konuda birlikte hareket etmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Teknoloji, Roketsan, istanbul, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Roketsan IDEF 2025'te Millileştirme Mutabakatı İmzaladı - Son Dakika

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