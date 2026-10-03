ROKETSAN’ın R-NOVA simülasyonu TEKNOFEST Şanlıurfa’da işe alım için 15 soru soruyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ROKETSAN’ın R-NOVA simülasyonu TEKNOFEST Şanlıurfa’da işe alım için 15 soru soruyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ROKETSAN’ın R-NOVA simülasyonu TEKNOFEST Şanlıurfa’da işe alım için 15 soru soruyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ROKETSAN’ın işe alım için geliştirdiği R-NOVA simülasyonu TEKNOFEST Şanlıurfa’da ziyaretçilerle buluştu. Simülasyon 15 soruyla kriz yönetimi, takım çalışması ve liderlik özelliklerini ölçüyor; ardından insan kaynakları uzmanları kişiye özel görüşme yapabiliyor.

ROKETSAN tarafından geliştirilen R-NOVA simülasyonu ile işe alım süreçlerinin büyük ölçüde kolaylaştırılması planlanıyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

ROKETSAN tarafından geliştirilen, işe alım süreçlerinde insan kaynakları departmanlarınca kullanılması hedeflenen R-NOVA simülasyonu da festivalde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Simülasyonda iş başvuru süreçlerinde kişilik envanteri çıkarmaya yönelik 15 soru soruluyor. Sorularla, kullanıcının kriz yönetimi becerisi, takım çalışmasına yatkınlığı ve liderlik özellikleri teste tabi tutuluyor.

Testin ardından insan kaynakları uzmanları kişilerle daha özelleştirilmiş görüşmeler yapabiliyor ve kullanıcının güçlü yönlerini görebiliyor.

"Kısıtlı süre içerisinde hızlı karar verme becerisini ölçüyor"

Simülasyon deneyimini AA muhabirine anlatan hemşirelik bölümü mezunu Hamdiye Büyükaslan, yaşadığı test sürecinin kendisine hızlı karar verme yetkinliği kazandırdığını söyledi.

Soruların kısa bir sürede stres içinde cevaplanması gerektiğine işaret eden Büyükaslan, "Bizim görevimiz de hemşirelik olduğu için sağlıkta ne kadar hızlı olursan o kadar iyi oluyor, onun için de faydası oldu. Çünkü orada hızlı karar vermek önemli. O an insan sağlığı bizim elimizde. Ne kadar hızlı olursak o kadar iyi." dedi.

Büyükaslan, belirlenen sürede hızlı ve mantıklı kararlar alınmasının önemini vurgulayarak, "Kısıtlı süre içerisinde hızlı karar verme becerisini ölçüyor. Başarılı olanlar bence değerlendirilebilir. Çünkü hızlı karar verebiliyorsa demek ki bir yeteneği vardır." diye konuştu.

Kaynak: AA
TeknofestŞanlıurfaTeknolojiRoketsanEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasin Kol İstanbul’a böyle geldi Görenler “Ne bu rahatlık“ dedi Yasin Kol İstanbul'a böyle geldi! Görenler "Ne bu rahatlık?" dedi
Aliyev’den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı!
Ne yaptın Barış Alper Yılmaz Herkes onu konuşuyor Ne yaptın Barış Alper Yılmaz! Herkes onu konuşuyor
Rezil görüntülerden sonra 6 kişi hemen tutuklandı Rezil görüntülerden sonra 6 kişi hemen tutuklandı
Teklif Meclis’e sunuldu Memurlar yılda iki kez ikramiye alabilir Teklif Meclis'e sunuldu! Memurlar yılda iki kez ikramiye alabilir
13:46
TFF’den olağanüstü toplantı kararı Gözler 6 Ekim’e çevrildi
TFF'den olağanüstü toplantı kararı! Gözler 6 Ekim'e çevrildi
13:25
Fon vurgunu sonrası Fitch ile SP’nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti
Fon vurgunu sonrası Fitch ile S&P'nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti
12:39
Şamil Tayyar fon skandalıyla komplo teorilerine sert çıktı: Milletin aklıyla dalga geçmeyin
Şamil Tayyar fon skandalıyla komplo teorilerine sert çıktı: Milletin aklıyla dalga geçmeyin
12:25
Yasin Kol İstanbul’a böyle geldi Görenler “Ne bu rahatlık“ dedi
Yasin Kol İstanbul'a böyle geldi! Görenler "Ne bu rahatlık?" dedi
11:17
Devasa para trafiği deşifre oldu Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazanmış
Devasa para trafiği deşifre oldu! Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazanmış
11:01
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat Yargıtay’dan ezber bozacak kira bedeli kararı
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Yargıtay'dan ezber bozacak kira bedeli kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2026 13:56:57. #7.12#
SON DAKİKA: ROKETSAN’ın R-NOVA simülasyonu TEKNOFEST Şanlıurfa’da işe alım için 15 soru soruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei