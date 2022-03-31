Romanlar turizm sezonu hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Romanlar turizm sezonu hazırlıklarına başladı

31.03.2022 12:54
Romanlar turizm sezonu hazırlıklarına başladı

Türkiye'de turizmin en yoğun olduğu illerin başında yer alan Muğla, Aydın, Antalya ve çevre illerdeki turizm beldelerine doğal şezlong, sahil yatağı ve bahçe sandalyesi üreten Romanlar turizm sezonu hazırlıklarına başladı.

Türkiye'de turizmin en yoğun olduğu illerin başında yer alan Muğla, Aydın, Antalya ve çevre illerdeki turizm beldelerine doğal şezlong, sahil yatağı ve bahçe sandalyesi üreten Romanlar turizm sezonu hazırlıklarına başladı. Sezondan umutlu olduklarını ve her yıl yeni model ürünler ürettiklerini belirten Romanlar federasyonu başkanı Abdül Aydeniz, "Bu yıl havaların yağışlı gitmesi sayesinde hammadde sıkıntımız yok. İşler iyi turizm sezonundan umutluyuz" dedi.

Ekmeklerini söğüt dalı soyarak ve sepet, şezlong, sandalye ve koltuk örerek kazanan Romanlar, bir yandan mesleklerini icra ederken diğer yandan da unutulmaya yüz tutmuş mesleklerini icra ediyor. Aydın merkez Ilıcabaşı Mahallesi'nin yanında Muğla Marmaris yolu üzerindeki üretim merkezlerinde gece gündüz turizm tesislerine doğal ürünlerden malzeme üreten Romanlar, bir zamanlar Çin mallarının etkisi altında kalan mesleğin yeniden değer bulduğunu belirttiler. Sepetinden sahil yatağına, koltuğundan bebek beşiğine kadar her şeyi söğüt, hayıt ve kargıdan üreten Romanlar, siparişlere yetişmekte güçlük çektiklerini belirttiler.

Geçtiğimiz yıllarda pandemiden dolayı çalışamadıklarını belirten Romanlar Federasyonu Başkanı Abdül Aydeniz, "Pandeminin sona ermesi ile birlikte işler hareketlendi. Pek çok turistik tesiste yenileme çalışmasına gidildi. Bu yıl turizmden beklentimiz yüksek. Özellikle Bodrum, Marmaris ve Fethiye başta olmak üzere denize kıyısı olan illerimizden yoğun siparişler alıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda kuraklığa bağlı olarak söğüt ve kargı temininde sıkıntılar yaşıyorduk. Bu yıl hammadde sıkıntımız da yok. Her sektörde ciddi fiyat artışı ve zam var, ancak biz zam yapmadık sürümden kazanıyoruz" diye konuştu. - MUĞLA

Romanlar turizm sezonu hazırlıklarına başladı
Romanlar turizm sezonu hazırlıklarına başladı
Romanlar turizm sezonu hazırlıklarına başladı
Romanlar turizm sezonu hazırlıklarına başladı
Romanlar turizm sezonu hazırlıklarına başladı
Romanlar turizm sezonu hazırlıklarına başladı

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Antalya, Türkiye, Turizm, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Romanlar turizm sezonu hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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