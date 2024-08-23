Rönesans Enerji, Cora Enerji ile güneş enerjisi santrali yatırımı için sözleşme imzaladı

Ekonomi

Rönesans Holding ve TotalEnergies'in ortak girişimi Rönesans Enerji, ilk güneş enerjisi santrali (GES) yatırımı için Cora Enerji ile mühendislik, tedarik ve kurulum (EPC) sözleşmesini imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2028'e kadar 2 milyar dolar değerinde 2 bin megavatlık yeşil enerji yatırımı yapmayı hedefleyen Rönesans Enerji, ilk GES yatırımı için düğmeye bastı.

Mevcut durumda 166 megavatlık kurulu kapasitesi bulunan ve 189 megavatlık RES yatırımı devam eden Rönesans Enerji, 4,6 megavatpik hibrit GES yatırımı gerçekleştirecek.

Rönesans Enerji'nin söz konusu GES yatırımıyla yılda yaklaşık 4 bin ton karbon emisyonunun önüne geçilmiş olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rönesans Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Enerji Grup Başkanı Emre Hatem, Rönesans Enerji'nin ilk GES yatırımının Rönesans Enerji'ye ait olan Amasya'daki Kale HES ve Osmancık HES'e bütünleşik olarak gerçekleştirileceğini belirtti.

Kale HES'e bütünleşik 3,5 megavatpik, Osmancık HES'e bütünleşik 1,1 megavatpik olmak üzere toplam 4,6 megavatpik güçte hibrit GES kurulumu yapacaklarını kaydeden Hatem, üretimi gerçekleştirecek santrallerin yıl sonuna kadar devreye alınmasının planlandığını ifade etti.

Halihazırda 166 megavat operasyonel, 194 megavat inşa halinde, 366 megavat geliştirme aşamasında olmak üzere toplam 726 megavatlık proje büyüklüğüne sahip olan Rönesans Enerji, toplam 2 bin megavatlık yatırımla Türkiye Ulusal Enerji Planı'nda 2028 yılına kadar gerçekleştirilmesi öngörülen yeşil enerji yatırımlarının yaklaşık yüzde 7 ila 10'unu gerçekleştirmeyi hedefliyor.