Rönesans Enerji, Cora Enerji ile güneş enerjisi santrali yatırımı için sözleşme imzaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Rönesans Enerji, Cora Enerji ile güneş enerjisi santrali yatırımı için sözleşme imzaladı

Rönesans Holding ve TotalEnergies'in ortak girişimi Rönesans Enerji, Cora Enerji ile güneş enerjisi santrali (GES) yatırımı için mühendislik, tedarik ve kurulum (EPC) sözleşmesini imzaladı. Şirket, 2028'e kadar 2 milyar dolar değerinde 2 bin megavatlık yeşil enerji yatırımı yapmayı hedefliyor.

23.08.2024 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rönesans Holding ve TotalEnergies'in ortak girişimi Rönesans Enerji, ilk güneş enerjisi santrali (GES) yatırımı için Cora Enerji ile mühendislik, tedarik ve kurulum (EPC) sözleşmesini imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2028'e kadar 2 milyar dolar değerinde 2 bin megavatlık yeşil enerji yatırımı yapmayı hedefleyen Rönesans Enerji, ilk GES yatırımı için düğmeye bastı.

Mevcut durumda 166 megavatlık kurulu kapasitesi bulunan ve 189 megavatlık RES yatırımı devam eden Rönesans Enerji, 4,6 megavatpik hibrit GES yatırımı gerçekleştirecek.

Rönesans Enerji'nin söz konusu GES yatırımıyla yılda yaklaşık 4 bin ton karbon emisyonunun önüne geçilmiş olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rönesans Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Enerji Grup Başkanı Emre Hatem, Rönesans Enerji'nin ilk GES yatırımının Rönesans Enerji'ye ait olan Amasya'daki Kale HES ve Osmancık HES'e bütünleşik olarak gerçekleştirileceğini belirtti.

Kale HES'e bütünleşik 3,5 megavatpik, Osmancık HES'e bütünleşik 1,1 megavatpik olmak üzere toplam 4,6 megavatpik güçte hibrit GES kurulumu yapacaklarını kaydeden Hatem, üretimi gerçekleştirecek santrallerin yıl sonuna kadar devreye alınmasının planlandığını ifade etti.

Halihazırda 166 megavat operasyonel, 194 megavat inşa halinde, 366 megavat geliştirme aşamasında olmak üzere toplam 726 megavatlık proje büyüklüğüne sahip olan Rönesans Enerji, toplam 2 bin megavatlık yatırımla Türkiye Ulusal Enerji Planı'nda 2028 yılına kadar gerçekleştirilmesi öngörülen yeşil enerji yatırımlarının yaklaşık yüzde 7 ila 10'unu gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güneş, Çevre, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rönesans Enerji, Cora Enerji ile güneş enerjisi santrali yatırımı için sözleşme imzaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:54 SPK’dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in “istifa“ iddiasına inceleme SPK'dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in "istifa" iddiasına inceleme
00:34 Almanya’nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var Almanya'nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var
22:46 İletişim Başkanlığı paylaştı İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler
21:26 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil
19:49 İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu Çok sayıda ölü var İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda ölü var
10:53 Nepal’de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu 14 kişi öldü Nepal'de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu! 14 kişi öldü
10:48 Bomba iddia Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek Bomba iddia! Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek
10:31 Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı! 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi
10:29 Maça damga vurmuştu Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray’a neden penaltı verdiğini açıkladı Maça damga vurmuştu! Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray'a neden penaltı verdiğini açıkladı
10:24 Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti
10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 03:15:57. #1.12#
SON DAKİKA: Rönesans Enerji, Cora Enerji ile güneş enerjisi santrali yatırımı için sözleşme imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement